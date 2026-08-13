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Какой 20 августа праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
20 августа Международный день медицинского транспорта. Верующие чтят память святого пророка Самуила. До Нового года осталось 138 дней.
20 августа 2026 года — четверг. 1638-й день войны в Украине.
Какой праздник 20 августа
20 августа верующие празднуют День памяти святого пророка Самуила. Один из величайших пророков Ветхого Завета, живший примерно в XI веке до нашей эры. Он родился после искренних молитв своей матери Анны, которая долго не могла иметь детей. В благодарность она посвятила сына служению Богу. Еще с детства Самуил служил в святыне и услышал голос Божий, призвавший его к пророческому служению. Он стал последним из судей Израиля и первым великим Пророком после них. Самуил помазал на царство сначала Саула, а затем Давида, который стал одним из самых известных царей Израиля. Он призвал народ к верности Богу, справедливости и покаянию.
20 августа в Украине и мире празднуют Международный день медицинского транспорта. Это профессиональный праздник, посвященный водителям скорой помощи, фельдшерам, парамедикам, пилотам санитарной авиации, экипажам медицинских вертолетов, а также работникам, которые транспортируют пациентов в больницах. История медицинского транспорта ведет начало еще с древних времен, однако современные службы скорой помощи начали активно развиваться в XIX-XX веках. Значительный толчок их развитию дали мировые войны, когда возникла необходимость быстро эвакуировать раненых с поля боя в медицинские учреждения. В это время были заложены принципы современной системы экстренной медицинской помощи.
Также 20 августа Всемирный день москитов (комаров). Именно 20 августа 1897 года британский врач Рональд Росс доказал, что самки комаров рода Anopheles переносят малярию. Это открытие явилось настоящим прорывом в медицине и помогло разработать эффективные методы профилактики и борьбы с болезнью.
А еще 20 августа Всемирный день лени. Несмотря на название, этот день не пропагандирует бездействие. Его главная идея состоит в том, что постоянная занятость и переутомление могут негативно влиять на физическое и психическое здоровье. Иногда самое лучшее, что можно сделать для собственной производительности — позволить себе передышку. Считается, что традиция празднования Всемирного дня лени зародилась в Колумбии в конце XX века. Впоследствии идея распространилась в других странах как символ борьбы со стрессом, профессиональным выгоранием и культом непрерывной работы.