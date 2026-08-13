Какой праздник 20 августа 2026 года / © ТСН

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20 августа 2026 года — четверг. 1638-й день войны в Украине.

Какой праздник 20 августа

20 августа верующие празднуют День памяти святого пророка Самуила / © unsplash.com

20 августа верующие празднуют День памяти святого пророка Самуила. Один из величайших пророков Ветхого Завета, живший примерно в XI веке до нашей эры. Он родился после искренних молитв своей матери Анны, которая долго не могла иметь детей. В благодарность она посвятила сына служению Богу. Еще с детства Самуил служил в святыне и услышал голос Божий, призвавший его к пророческому служению. Он стал последним из судей Израиля и первым великим Пророком после них. Самуил помазал на царство сначала Саула, а затем Давида, который стал одним из самых известных царей Израиля. Он призвал народ к верности Богу, справедливости и покаянию.

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20 августа в Украине и мире празднуют Международный день медицинского транспорта / © pexels.com

20 августа в Украине и мире празднуют Международный день медицинского транспорта. Это профессиональный праздник, посвященный водителям скорой помощи, фельдшерам, парамедикам, пилотам санитарной авиации, экипажам медицинских вертолетов, а также работникам, которые транспортируют пациентов в больницах. История медицинского транспорта ведет начало еще с древних времен, однако современные службы скорой помощи начали активно развиваться в XIX-XX веках. Значительный толчок их развитию дали мировые войны, когда возникла необходимость быстро эвакуировать раненых с поля боя в медицинские учреждения. В это время были заложены принципы современной системы экстренной медицинской помощи.

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20 августа Всемирный день москитов (комаров) / © pexels.com

Также 20 августа Всемирный день москитов (комаров). Именно 20 августа 1897 года британский врач Рональд Росс доказал, что самки комаров рода Anopheles переносят малярию. Это открытие явилось настоящим прорывом в медицине и помогло разработать эффективные методы профилактики и борьбы с болезнью.

20 августа Всемирный день лени / © pexels.com

А еще 20 августа Всемирный день лени. Несмотря на название, этот день не пропагандирует бездействие. Его главная идея состоит в том, что постоянная занятость и переутомление могут негативно влиять на физическое и психическое здоровье. Иногда самое лучшее, что можно сделать для собственной производительности — позволить себе передышку. Считается, что традиция празднования Всемирного дня лени зародилась в Колумбии в конце XX века. Впоследствии идея распространилась в других странах как символ борьбы со стрессом, профессиональным выгоранием и культом непрерывной работы.

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