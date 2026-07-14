Какой праздник 20 июля 2026 года / © ТСН

Реклама

20 июля 2026 года — понедельник. 1607-й день войны в Украине.

Какой праздник 20 июля

20 июля верующие празднуют День памяти святого пророка Илии / © pexels.com

20 июля верующие празднуют День памяти святого пророка Илии. Он жил в IX веке до Рождества Христова. Он ревностно защищал веру в единого Бога и боролся с идолопоклонством, призывая народ Израиля к покаянию. Самым известным чудом пророка Илии стало возведение огня с неба на горе Кармель, что доказало силу Бога перед жрецами Ваала. По преданию, Илья также молитвой прекратил засуху, воскресил сына вдовы и был взят на небо живым в огненной колеснице, не потерпев смерти.

20 июля в Украине и мире празднуют Международный день шахмат / © pexels.com

20 июля в Украине и мире празднуют Международный день шахмат. Этот праздник посвящен одной из самых древних и интеллектуальных игр в мире, объединяющей миллионы людей независимо от возраста, профессии или страны. Дату выбрали не случайно — именно 20 июля 1924 года в Париже была основана Международная шахматная федерация (FIDE). Инициатором праздника стала ЮНЕСКО, а с 1966 его начали отмечать на международном уровне. 2019 Генеральная Ассамблея ООН официально признала 20 июля Всемирным днем шахмат.

Реклама

20 июля Международный день Луны / © pexels.com

Также 20 июля – Международный день Луны. Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2021 году, чтобы отметить одно из самых выдающихся событий в истории человечества — первую высадку людей на Луну, которая состоялась 20 июля 1969 года во время миссии «Аполлон-11». Именно в этот день астронавт Нил Армстронг сделал свой знаменитый «маленький шаг для человека, но огромный скачок для человечества», став первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Вскоре к нему присоединился Базз Олдрин, а Майкл Коллинз оставался на орбите в командном модуле.

20 июля Международный день торта / © pexels.com

А еще 20 июля Международный день торта. Этот необычный праздник посвящен не только любимому десерту, но и дружбе, миру и единству между людьми. Оно проходит под лозунгом «I CAKE YOU», что можно перевести как «Я приду к тебе с тортом». Праздник довольно молод — впервые его отпраздновали в 2011 году. Инициатором стало международное творческое сообщество Kingdom of Love («Королевство Любви»), объединившее кондитеров, музыкантов, художников и других художников. Первыми в празднование присоединились девять стран, среди которых была и Украина.

20 июля празднуют Всемирный день прыжка / © pexels.com

20 июля празднуют Всемирный день прыжка. Этот необычный праздник появился в 2006 году благодаря немецкому художнику Торстену Лаушманну, предложившему людям во всем мире одновременно подпрыгнуть, якобы чтобы изменить орбиту Земли и остановить глобальное потепление.

Новости партнеров