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Разное
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Какой 20 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

20 ноября, Всемирный день ребенка. Верующие чтят память преподобного Григория Декаполита. До Нового года осталось 46 дней.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 20 ноября 2026 года

Какой праздник 20 ноября 2026 года / © ТСН

20 ноября 2026 года — пятница. 1730-й день войны в Украине.

Какой праздник 20 ноября

20 ноября верующие празднуют День памяти преподобного Григория Декаполита / © unsplash.com

20 ноября верующие празднуют День памяти преподобного Григория Декаполита / © unsplash.com

20 ноября верующие празднуют День памяти преподобного Григория Декаполита. Он посвятил жизнь молитве, посту и духовному совершенствованию, проповедовал христианскую веру и призывал людей к праведной жизни. Особенно известен своей борьбой против иконоборчества — движения, сторонники которого выступали против почитания святых икон. После долгих духовных подвигов Григорий отправился проповедовать в Константинополь, Фессалонику и другие города. По церковному преданию, у него был дар чудотворения и удостоился слышать ангельское пение.

20 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день ребенка / © pexels.com

20 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день ребенка / © pexels.com

20 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день ребенка. Дата выбрана неслучайно: именно 20 ноября 1959 Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 — Конвенцию ООН о правах ребенка. Этот документ закрепил основные права каждого ребенка независимо от его происхождения, гражданства, языка или социального положения.

20 ноября День защиты детей в Украине / © pexels.com

20 ноября День защиты детей в Украине / © pexels.com

Также 20 ноября День защиты детей в Украине. Ранее День защиты детей в Украине был отмечен 1 июня. Такую дату установили в 1998 соответствующим указом Президента Украины. Однако 30 мая 2025 г. Президент Украины подписал указ №355/2025, которым перенес празднование на 20 ноября. С того времени украинская дата совпадает со Всемирным днем ребенка, который отмечается во многих странах мира.

20 ноября Международный день педиатра / © pexels.com

20 ноября Международный день педиатра / © pexels.com

А еще 20 ноября Международный день педиатра. Профессиональный праздник врачей, заботящихся о здоровье детей, помогают им преодолевать болезни и следят за правильным физическим и психическим развитием. Педиатрия — отдельная область медицины, которая изучает особенности здоровья, развития и лечения детей от рождения до совершеннолетия.

20 ноября празднуют Международный день противодействия буллингу / © pexels.com

20 ноября празднуют Международный день противодействия буллингу / © pexels.com

20 ноября празднуют Международный день противодействия буллингу. День, призванный привлечь внимание общества к проблеме травли, напомнить о правах пострадавших и важности создания безопасной среды для детей, подростков и взрослых.

20 ноября День памяти трансгендеров / © pexels.com

20 ноября День памяти трансгендеров / © pexels.com

Также 20 ноября День памяти трансгендеров. Это международная памятная дата, посвященная почитанию трансгендерных людей, погибших в результате насилия, ненависти и дискриминации из-за своей гендерной идентичности. История этой даты началась в США после убийства Риты Гестер — трансгендерной женщины, найденной мертвой в собственной квартире в ноябре 1998 года в штате Массачусетс.

20 ноября Всемирный день вазэктомии / © pexels.com

20 ноября Всемирный день вазэктомии / © pexels.com

А еще 20 ноября Всемирный день вазэктомии. Международная информационная инициатива, посвященная мужскому репродуктивному здоровью и ответственному планированию семьи. Ее главная цель — привлечь внимание к роли мужчин в предотвращении нежелательной беременности и распространить достоверную информацию о вазэктомии как методе контрацепции.

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