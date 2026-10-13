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Какой 20 октября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

20 октября, Международный день поваров и кулинаров. Верующие чтят память великомученика Артемия. До Нового года осталось 77 дней.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 20 октября 2026 года

Какой праздник 20 октября 2026 года / © ТСН

20 октября 2026 года — вторник. 1699-й день войны в Украине.

Какой праздник 20 октября

20 октября верующие празднуют День памяти великомученика Артемия / © pexels.com

20 октября верующие празднуют День памяти великомученика Артемия / © pexels.com

20 октября верующие празднуют День памяти великомученика Артемия. По преданию, он служил при императоре Константине Великом и его сыне Констанции II и отличался мужеством и преданностью христианской вере. Когда император Юлиан Отступник начал преследовать христиан, Артемий открыто выступил против пыток верующих. За это его арестовали и подвергли жестоким пыткам, требуя отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Артемий не отказался от веры и около 362 был казнен в Антиохии.

20 октября в Украине и мире празднуют Международный день поваров и кулинаров / © pexels.com

20 октября в Украине и мире празднуют Международный день поваров и кулинаров / © pexels.com

20 октября в Украине и мире празднуют Международный день поваров и кулинаров. Праздник начал в 2004 году Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров (Worldchefs). Инициатором стал известный шеф-повар и тогдашний президент организации Билл Галлахер. Одна из главных идей этого дня — не только отметить профессиональное мастерство поваров, но и передавать кулинарные знания следующим поколениям и привлекать внимание к культуре здорового питания.

20 октября День фармацевта / © pexels.com

20 октября День фармацевта / © pexels.com

Также 20 октября День фармацевта. Выпадает на третий вторник октября. Профессия фармацевта требует основательных знаний по фармакологии, химии и медицине, а также большой ответственности. Фармацевты не только отпускают лекарства, но помогают правильно ориентироваться в способах их применения, объясняют правила хранения препаратов и предостерегают от возможных ошибок.

20 октября Международный день ленивца / © pexels.com

20 октября Международный день ленивца / © pexels.com

А еще 20 октября Международный день ленивца. Это экологическая дата, призванная привлечь внимание к этим необычным животным, их образу жизни и необходимости защиты природных мест их существования. Праздник начал 2010 колумбийская организация AIUNAU, которая занимается охраной дикой природы. Главная цель дня — распространять знания о ленивцах и напоминать об угрозах, с которыми они сталкиваются из-за вырубки тропических лесов, урбанизации, незаконной торговли дикими животными и вмешательства человека в их среду.

20 октября празднуют Всеукраинский день статистики / © pexels.com

20 октября празднуют Всеукраинский день статистики / © pexels.com

20 октября празднуют Всеукраинский день статистики. Работа статистиков имеет огромное значение для страны и общества. Благодаря статистическим данным можно оценивать демографические процессы, состояние экономики, уровень занятости и доходов, развитие индустрии, сельского хозяйства, образования и остальных сфер. Эти сведения используются при планировании и принятии управленческих решений.

20 октября Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы / © pexels.com

20 октября Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы / © pexels.com

Также 20 октября Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы. Он был введен в Украине в 2005 году указом Президента, чтобы привлечь внимание общества к проблеме рака молочной железы и важности его раннего выявления. Этот день, прежде всего, напоминает о необходимости заботиться о здоровье и не откладывать обращение к врачу. Рак молочной железы относится к наиболее распространенным онкологическим заболеваниям среди женщин, однако раннее выявление существенно повышает шансы успешного лечения.

20 октября Международный день авиадиспетчера / © pexels.com

20 октября Международный день авиадиспетчера / © pexels.com

А еще 20 октября Международный день авиадиспетчера. Дата связана с тем, что 20 октября 1961 года была основана Международная федерация ассоциаций авиадиспетчеров — IFATCA (International Federation of Air Traffic Controllers' Associations). Работа авиадиспетчера требует чрезвычайной внимательности, быстрой реакции, стрессоустойчивости и ответственности. Диспетчеры контролируют движение воздушных судов, поддерживают связь с пилотами, помогают соблюдать безопасные интервалы между самолетами и координируют их взлеты, посадки и движение по маршруту.

20 октября Всемирный день профилактики остеопороза / © pexels.com

20 октября Всемирный день профилактики остеопороза / © pexels.com

20 октября Всемирный день профилактики остеопороза. Остеопороз — это заболевание, при котором уменьшается прочность костей и возрастает риск переломов. Оно может длительно развиваться без заметных симптомов, поэтому иногда проблему узнают уже после перелома. Особенно часто остеопороз встречается у людей постарше и женщин после менопаузы, хотя заболевание может возникать и у мужчин.

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