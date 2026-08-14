Какой праздник 21 августа 2026 года / © ТСН

Реклама

21 августа 2026 года — пятница. 1639-й день войны в Украине.

Какой праздник 21 августа

21 августа верующие празднуют День памяти святого апостола Фаддея / © Pixabay

21 августа верующие празднуют День памяти святого апостола Фаддея. По церковному преданию, Фаддей проповедовал Евангелие в Иудее, Месопотамии, Сирии, Армении и Персии. Он призывал людей к вере, обращал язычников и укреплял первые христианские общины. Апостолу Фаддею приписывают авторство Послания Иуды, в котором он призывает христиан твердо держаться веры, соблюдать лжеучителей и жить по Божьим заповедям. По преданию, Фаддей погиб мученической смертью, проповедуя Христа.

Реклама

21 августа в Украине и мире празднуют День поэта / © pexels.com

21 августа в Украине и мире празднуют День поэта. В этот день проводятся литературные вечера, чтение стихов, встречи с авторами, конкурсы и творческие мероприятия. Праздник напоминает, что поэзия — это не только рифмы и красивые слова, а способ выразить переживания, мечты, любовь, боль и надежду.

Реклама

21 августа Международный день памяти и памяти жертв терроризма / © pexels.com

Также 21 августа Международный день памяти и поминовение жертв терроризма. Этот день был начат Организации Объединенных Наций, чтобы почтить память людей, погибших или пострадавших из-за террористических актов, а также поддержать их семьи. Этот день напоминает о важности борьбы с терроризмом, защите прав человека и помощи пережившим насилие. Он также призывает не забывать историю жертв и работать над тем, чтобы подобные трагедии не повторялись.

21 августа Всемирный день Аватар / © pexels.com

А еще 21 августа Всемирный день Аватар. Это неофициальный праздник поклонников культового научно-фантастического фильма Аватар. Дата связана с событием 21 августа 2009 года, когда студия организовала глобальный Avatar Day — день, во время которого зрителям по всему миру впервые представили трейлер и специальные фрагменты фильма в 3D-формате.

Новости партнеров