Какой праздник 21 июля 2026 года / © ТСН

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21 июля 2026 года — вторник. 1608-й день войны в Украине.

Какой праздник 21 июля

21 июля верующие празднуют День памяти преподобного Симеона, Христа ради юродивого и Иоанна, сопосника его / © pexels.com

21 июля верующие празднуют День памяти преподобного Симеона, Христа ради юродивого и Иоанна, сопосника его. После многих лет сурового подвижничества Симеон, по Божьему вдохновению, вернулся к людям и принял подвиг юродства — притворялся сумасшедшим, чтобы скрыть свою святость и незаметно помогать ближним. Своими необычными поступками он обличал человеческие грехи, обращал людей к покаянию и творил многочисленные добрые дела. После смерти стало известно о его святой жизни и даре чудотворения. Преподобный Иоанн, соподвижник Симеона, был его близким другом. Вместе они оставили светскую жизнь, стали монахами и много лет подвизались в пустыне в молитве, посте и духовной борьбе.

21 июля в Украине и мире празднуют Международный день нездоровой пищи / © pexels.com

21 июля в Украине и мире празднуют Международный день нездоровой пищи. Это неофициальный праздник, который призван позволить себе небольшое гастрономическое удовольствие без лишних угрызений совести. Его идея проста: иногда можно побаловать себя любимой пиццей, бургером, картофелем фри, чипсами, пончиками или мороженым. В то же время, этот день напоминает, что такие продукты следует употреблять умеренно, ведь их избыток может негативно влиять на здоровье. Хотя праздник и посвящен калорийным лакомствам, диетологи напоминают: лучший подход — это баланс. Если большинство рациона состоит из полезных продуктов, то эпизодическая порция любимой нездоровой пищи вряд ли повредит здоровому человеку.

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