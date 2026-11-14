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Какой 21 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

21 ноября День достоинства и свободы. Верующие празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы или Третью Пречистую. До Нового года осталось 45 дней.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 21 ноября 2026 года

Какой праздник 21 ноября 2026 года / © ТСН

21 ноября 2026 года — суббота. 1731-й день войны в Украине.

Какой праздник 21 ноября

21 ноября верующие празднуют Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) / © Фото из открытых источников

21 ноября верующие празднуют Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) / © Фото из открытых источников

21 ноября верующие празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая). Праздник посвящен события, когда праведные отцы Девы Марии — Иоаким и Анна — привели трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы посвятить ее Богу. По церковному преданию, маленькая Мария самостоятельно поднялась по высокой лестнице храма, где ее встретил первосвященник. Введение в храм символизирует духовную чистоту, веру, смирение и преданность Богу. Для христиан это также напоминание о важности воспитания детей в любви, добрых и христианских ценностях.

21 ноября в Украине празднуют День достоинства и свободы / © Associated Press

21 ноября в Украине празднуют День достоинства и свободы / © Associated Press

21 ноября в Украине празднуют День достоинства и свободы. Праздник посвящен чествованию мужества, патриотизма и гражданской позиции украинцев, которые отстаивали независимость, демократию, права человека и европейский выбор нашего государства. Дата объединяет два важных события новейшей украинской истории: начало Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. Во время последней тысячи украинцев вышли на Майдан Незалежности в Киеве, протестуя против решения властей приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Впоследствии мирные протесты переросли в масштабное общественное движение за права и свободы.

21 ноября Всемирный день таблицы умножения / © pexels.com

21 ноября Всемирный день таблицы умножения / © pexels.com

Также 21 ноября Всемирный день таблицы умножения. Его цель — привлечь внимание детей и взрослых к важности знания таблицы умножения и показать, что изучение математики может быть интересно.

21 ноября Всемирный день рыболовства / © pexels.com

21 ноября Всемирный день рыболовства / © pexels.com

А еще 21 ноября Всемирный день рыболовства. Праздник призван обратить внимание на значение рыболовства для продовольственной безопасности, экономики и благосостояния людей, работающих в этой области. Оно также напоминает о необходимости ответственного использования природных ресурсов, борьбы с незаконным выловом рыбы и сохранении морских и пресноводных экосистем.

21 ноября празднуют Всемирный день телевидения / © pexels.com

21 ноября празднуют Всемирный день телевидения / © pexels.com

21 ноября празднуют Всемирный день телевидения. Дата связана с проведением первого Всемирного телевизионного форума, организованного ООН 21-22 ноября 1996 года. В ходе мероприятия представители медиа обсуждали роль телевидения в современном мире и его значение для международного диалога.

/ © pexels.com

© pexels.com

Также 21 ноября Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека. Этот день призван привлечь внимание к переживаниям столкнувшихся с такой потерей людей, помочь преодолеть общественную стигму вокруг самоубийства и напомнить о важности психологической поддержки. Близкие погибших часто испытывают горе, чувство вины, гнев, растерянность и одиночество, поэтому нуждаются в понимании и поддержке.

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