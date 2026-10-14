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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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3 мин

Какой 21 октября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

21 октября, Международный день местоимений. Верующие чтят память преподобного Иллариона Великого. До Нового года осталось 76 дней.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 21 октября 2026 года

Какой праздник 21 октября 2026 года / © ТСН

21 октября 2026 года — среда. 1700-й день войны в Украине.

Какой праздник 21 октября

21 октября верующие празднуют День памяти преподобного Иллариона Великого / © unsplash.com

21 октября верующие празднуют День памяти преподобного Иллариона Великого / © unsplash.com

21 октября верующие празднуют День памяти преподобного Иллариона Великого. Он жил в IV веке (около 291-371 годов), родился вблизи Газы. После знакомства с преподобным Антонием Великим посвятил жизнь молитве, посту и уединению. Илларион основал несколько монастырей и многие ученики пришли к нему, подражая его духовному подвигу.

21 октября в Украине и мире празднуют Международный день местоимений / © pexels.com

21 октября в Украине и мире празднуют Международный день местоимений / © pexels.com

21 октября в Украине и мире празднуют Международный день местоимений. Цель этого дня — привлечь внимание к важности правильного использования личных местоимений при общении и уважении того, как человек хочет, чтобы к нему обращались. Инициатива также призвана повысить осведомленность о разнообразии гендерной идентичности и способствовать более дружелюбному и инклюзивному общению.

21 октября Всемирный день достоинства / © pexels.com

21 октября Всемирный день достоинства / © pexels.com

Также 21 октября Всемирный день достоинства. Выпадает на третью среду октября. Цель дня — напомнить, что каждый человек имеет право на уважение, свободу выбора и достойное отношение независимо от его происхождения, взглядов или социального статуса. Особое внимание во время мероприятий уделяют молодежи: школьники и студенты обсуждают, что такое достоинство, как защищать свои права и уважать права других.

21 октября День помощника врача / © pexels.com

21 октября День помощника врача / © pexels.com

А еще 21 октября День помощника врача. Помощники врача играют важную роль в медицине: собирают анамнез, проводят осмотры, помогают с диагностикой, назначением лечения и наблюдением за пациентами — в зависимости от законодательства и полномочий в конкретной стране.

21 октября празднуют Всемирный день йододефицита / © pexels.com

21 октября празднуют Всемирный день йододефицита / © pexels.com

21 октября празднуют Всемирный день йододефицита. Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы, производящей гормоны, важные для обмена веществ, развития мозга и роста. Особенно чувствительны к дефициту йода дети и беременные женщины. В этот день обращают внимание на профилактику йододефицита, важность сбалансированного питания и использование йодированной соли в соответствии с рекомендациями специалистов. Также проводят образовательные кампании, чтобы люди лучше понимали последствия длительной нехватки йода.

21 октября День болтовни / © pexels.com

21 октября День болтовни / © pexels.com

Также 21 октября День болтовни. Этот день напоминает о простой, но важной вещи — живое общение помогает людям поддерживать отношения, делиться мыслями, хорошим настроением и переживаниями. Его можно провести по дружескому разговору, встрече с родными или просто длинным телефонным звонком.

21 октября Очистка виртуального рабочего стола на компьютере / © pexels.com

21 октября Очистка виртуального рабочего стола на компьютере / © pexels.com

А еще 21 октября День очистки виртуального рабочего стола на компьютере. В этот день предлагают удалить ненужные файлы и ярлыки, рассортировать документы по папкам, очистить корзину и оставить на рабочем столе только то, что нужно. Такой порядок помогает быстрее находить необходимые файлы и делает работу на компьютере более комфортной.

21 октября празднуют Всемирный день рептилий / © pexels.com

21 октября празднуют Всемирный день рептилий / © pexels.com

21 октября празднуют Всемирный день рептилий. В этот день говорят о черепах, змеях, ящерицах, крокодилах и других пресмыкающихся, напоминая о важности их сохранения. Многие виды рептилий страдают от уничтожения природных местообитаний, незаконной торговли и изменений климата.

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