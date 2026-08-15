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Какой 22 августа праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
22 августа, Всемирный день фольклора. Верующие чтят память святого мученика Агатоника и тех, кто с ним. До Нового года осталось 136 дней.
22 августа 2026 года — суббота. 1640-й день войны в Украине.
Какой праздник 22 августа
22 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Агатоника и тех, кто с ним. Святой Агатоник был ревностным проповедником христианства. За отказ отречься от веры его вместе со спутниками арестовали, подвергли жестоким пыткам и казнили. Церковь чтит их как пример непоколебимой веры, мужества и преданности Богу даже перед лицом смерти.
22 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день фольклора. Праздник посвящен сохранению и популяризации народного творчества, традиций, обычаев и культурного наследия разных народов мира. Дату выбрали в честь 22 августа 1846 года, когда английский исследователь Уильям Томс впервые использовал термин «фольклор» (от англ. folk — народ, lore — знание, мудрость) для обозначения народного творчества.
Также 22 августа Всемирный день растительного молока. Его цель — привлечь внимание к растительным альтернативам традиционному молоку, рассказать об их преимуществах и поддержать осознанный выбор питания. Растительное молоко производят из овса, сои, миндаля, кокоса, риса, фундука и других растительных ингредиентов. Такие напитки популярны среди веганов, людей с непереносимостью лактозы или тех, кто стремится разнообразить свой рацион.
А еще 22 августа Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений. Эту памятную дату провозгласила Организация Объединенных Наций в 2019 году, чтобы почтить людей, ставших жертвами преследований, дискриминации или насилия через свою религию или мировоззрение. Целью дня является привлечение внимания к проблеме нарушения права на свободу мысли, совести, религии и убеждений, а также поддержка усилий международного сообщества по защите прав человека. Во многих странах проводятся мемориальные мероприятия, межрелигиозные встречи, конференции и просветительские кампании, посвященные борьбе с нетерпимостью и проявлениями религиозной розни.
22 августа День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Этот день посвящен почтинию стражей порядка, погибших во время выполнения своего профессионального долга, защищая жизнь, безопасность и покой граждан. В этот день вспоминают работников милиции (ныне Национальной полиции), а также других сотрудников органов внутренних дел, отдавших жизнь во время службы. У мемориалов проводят церемонии возложения цветов, минуты молчания и памятные мероприятия.