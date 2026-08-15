Какой праздник 22 августа 2026 года / © ТСН

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22 августа 2026 года — суббота. 1640-й день войны в Украине.

Какой праздник 22 августа

22 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Агатоника и тех, кто с ним / © pexels.com

22 августа верующие празднуют День памяти святого мученика Агатоника и тех, кто с ним. Святой Агатоник был ревностным проповедником христианства. За отказ отречься от веры его вместе со спутниками арестовали, подвергли жестоким пыткам и казнили. Церковь чтит их как пример непоколебимой веры, мужества и преданности Богу даже перед лицом смерти.

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22 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день фольклора / © pexels.com

22 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день фольклора. Праздник посвящен сохранению и популяризации народного творчества, традиций, обычаев и культурного наследия разных народов мира. Дату выбрали в честь 22 августа 1846 года, когда английский исследователь Уильям Томс впервые использовал термин «фольклор» (от англ. folk — народ, lore — знание, мудрость) для обозначения народного творчества.

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22 августа Всемирный день растительного молока / © pexels.com

Также 22 августа Всемирный день растительного молока. Его цель — привлечь внимание к растительным альтернативам традиционному молоку, рассказать об их преимуществах и поддержать осознанный выбор питания. Растительное молоко производят из овса, сои, миндаля, кокоса, риса, фундука и других растительных ингредиентов. Такие напитки популярны среди веганов, людей с непереносимостью лактозы или тех, кто стремится разнообразить свой рацион.

22 августа Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений / © Unsplash

А еще 22 августа Международный день памяти жертв актов насилия на основании религии или убеждений. Эту памятную дату провозгласила Организация Объединенных Наций в 2019 году, чтобы почтить людей, ставших жертвами преследований, дискриминации или насилия через свою религию или мировоззрение. Целью дня является привлечение внимания к проблеме нарушения права на свободу мысли, совести, религии и убеждений, а также поддержка усилий международного сообщества по защите прав человека. Во многих странах проводятся мемориальные мероприятия, межрелигиозные встречи, конференции и просветительские кампании, посвященные борьбе с нетерпимостью и проявлениями религиозной розни.

22 августа День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей / © pexels.com

22 августа День памяти работников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Этот день посвящен почтинию стражей порядка, погибших во время выполнения своего профессионального долга, защищая жизнь, безопасность и покой граждан. В этот день вспоминают работников милиции (ныне Национальной полиции), а также других сотрудников органов внутренних дел, отдавших жизнь во время службы. У мемориалов проводят церемонии возложения цветов, минуты молчания и памятные мероприятия.

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