Какой праздник 22 июля 2026 года / © ТСН

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22 июля 2026 года — среда. 1609-й день войны в Украине.

Какой праздник 22 июля

22 июля верующие празднуют День памяти святой мироносицы и равноапостольной Марии Магдалины / © pexels.com

22 июля верующие празднуют День памяти святой мироносицы и равноапостольной Марии Магдалины. По Евангелию, Иисус освободил Марию от семи бесов, после чего она стала Его преданной последовательницей. Она присутствовала во время распятия Христа, одной из первых пришла к Его гробнице с благовониями (миром) и первой увидела воскресшего Спасителя. Именно Мария Магдалина возвестила апостолам о Воскресении, поэтому ее часто называют «апостолкой для апостолов».

После Вознесения Христа, по церковному преданию, Мария Магдалина проповедовала Евангелие в разных странах, в частности в Риме, где, по легенде, вручила императору Тиберию красное яйцо со словами: Христос воскрес! Именно это событие стало одним из источников традиции красить пасхальные яйца.

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22 июля в Украине празднуют День освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов / © unsplash.com

22 июля в Украине празднуют День освобождения Северодонецка от пророссийских сепаратистов. В этот день 2014 года украинские военные в ходе Антитеррористической операции освободили город от российских боевиков и подконтрольных России удерживавших его с начала мая незаконных вооруженных формирований. Накануне было освобождено Рубежное, что поставило группировку противника в Северодонецке в затруднительное положение. 22 июля подразделения Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добровольческих батальонов вошли в город по двум направлениям. После короткого боя боевики покинули Северодонецк, а над городом снова взвился украинский флаг. Местные жители встречали украинских военных с флагами и словами благодарности.

22 июля Всемирный день мозга / © pexels.com

Также 22 июля Всемирный день мозга. Его начала в 2014 году Всемирная федерация неврологии, чтобы привлечь внимание к важности здоровья мозга, профилактике неврологических заболеваний и развитию современной неврологии. Мозг является основным центром управления организмом: он контролирует движения, память, мышление, эмоции, язык, сон и работу внутренних органов. Несмотря на то, что он составляет около 2% массы тела, мозг потребляет примерно 20% всей энергии организма.

22 июля День приближенного числа Пи / © Pixabay

А еще 22 июля День приближенного числа Пи. Дата выбрана неслучайно: если записать ее в формате 22/7, то получим дробь 22/7 = 3,142857…, которая является одним из самых известных приближений числа π(пи). Число π — это математическая стала, равная отношению длины окружности к его диаметру. Его точное значение начинается как 3,1415926535… и содержит бесконечное количество цифр после запятой без всякой закономерности.

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