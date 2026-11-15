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Какой 22 ноября праздник — все про этот день, какой церковный праздник

22 ноября, Международный день сына. Верующие чтят память апостола Филимона и тех, кто с ним. До Нового года осталось 44 дня.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 22 ноября 2026 года

Какой праздник 22 ноября 2026 года / © ТСН

22 ноября 2026 года — воскресенье. 1732-й день войны в Украине.

Какой праздник 22 ноября

22 ноября верующие празднуют День памяти апостола Филимона и тех, кто с ним / © pexels.com

22 ноября верующие празднуют День памяти апостола Филимона и тех, кто с ним / © pexels.com

22 ноября верующие празднуют День памяти апостола Филимона и тех, кто с ним. Филимон был богатым и уважаемым человеком из города Колоссы, который уверовал в Иисуса Христа и стал ревностным христианином. В своем доме он устроил место для богослужений и собирал верующих для совместной молитвы. Его жена Апфия также исповедовала христианство и помогала распространять веру. Архип, считаемый их близким соратником, был служителем церкви и проповедовал христианское учение.

22 ноября в Украине и мире празднуют Международный день сына / © pexels.com

22 ноября в Украине и мире празднуют Международный день сына / © pexels.com

22 ноября в Украине и мире празднуют Международный день сына. Этот день есть возможность уделить больше внимания сыну, сказать ему теплые слова, поблагодарить за радость, которую он приносит в жизнь семьи, и провести время вместе. Родители могут поздравить сыновей независимо от возраста, ведь для мамы и папы дети навсегда остаются детьми.

22 ноября Международный день музыканта / © pexels.com

22 ноября Международный день музыканта / © pexels.com

Также 22 ноября Международный день музыканта. Музыка сопровождает человека всю жизнь: помогает передавать чувства, сохранять культурные традиции, объединять людей и выражать то, что сложно сказать словами. Этот день является возможностью поблагодарить музыкантов за их творчество, талант и вклад в культурную жизнь общества. Следует отметить, что 22 ноября католическая церковь также чествует святую Цецилию — покровительницу музыкантов и церковной музыки.

22 ноября День любви к веснушкам (веснушки) / © pexels.com

22 ноября День любви к веснушкам (веснушки) / © pexels.com

А еще 22 ноября День любви к веснушкам (веснушкам). Этот день призван напомнить, что веснушки являются особенной особенностью внешности, которая делает каждого человека неповторимым. Праздник поощряет принимать себя, не стесняться маленьких пигментных точек на лице и не пытаться скрывать их из-за навязанных стандартов красоты.

22 ноября празднуют День гуманного общества / © pexels.com

22 ноября празднуют День гуманного общества / © pexels.com

22 ноября празднуют День гуманного общества. Его положили начало в 1954 году по инициативе американской организации по защите животных Humane Society of the United States. Главная цель этого дня — привлечь внимание к жестокому обращению с животными, проблемам бездомных собак и кошек, охоте ради меха и использованию животных в научных экспериментах. Он напоминает об ответственности людей за нуждающихся в защите и заботе.

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