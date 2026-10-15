Какой праздник 22 октября 2026 года / © ТСН

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22 октября 2026 года — четверг. 1701 день войны в Украине.

Какой праздник 22 октября

22 октября верующие празднуют День памяти святого Аверкия, епископа Ерапольского / © unsplash.com

22 октября верующие празднуют День памяти святого Аверкия, епископа Ерапольского. Он жил во II веке и был епископом города Иераполя во Фригии. Его считают великим проповедником христианской веры и чудотворцем. По преданию, Аверкий молился о язычниках и обращал их в христианство, а также совершал чудеса. Он много путешествовал, проповедуя Евангелие, и преследовался за веру.

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22 октября в Украине и мире празднуют Международный день распространения информации о заикании / © pexels.com

22 октября в Украине и мире празднуют Международный день распространения информации о заикании. Его цель — привлечь внимание к проблеме заикания, повысить осведомленность общества и поддержать людей, имеющих нарушение плавности речи. Заикание — это расстройство речи, при котором могут возникать повторения звуков или слогов, удлинение звуков или вынужденные паузы во время разговора. Оно не влияет на интеллект или способность человека.

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22 октября Международный день CAPS LOCK / © pexels.com

Также 22 октября Международный день CAPS LOCK. Это неофициальный, шутливый праздник, посвященный клавише Caps Lock, переводящей текст в режим написания заглавными буквами. Идея возникла как своеобразная интернет-шутка: пользователи шутят о людях, которые ПИШУТ ВЕСЬ ТЕКСТ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, ведь в онлайн-общении это часто воспринимается как крик.

22 октября День Фехнера / © pexels.com

А еще 22 октября День Фехнера. Это неофициальная дата, посвященная Густаву Теодору Фехнеру — немецкому психологу, физику и философу, одному из основателей экспериментальной психологии. Фехнер изучил связь меж физическими раздражителями и чувствами человека. Его труды стали основой психофизики — науки, которая изучает, как человек воспринимает интенсивность звуков, света, осязаний и других раздражителей.

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