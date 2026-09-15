Какой праздник 22 сентября 2026 года / © ТСН

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22 сентября 2026 года — вторник. 1671-й день войны в Украине.

Какой праздник 22 сентября

22 сентября верующие празднуют День памяти святого священномучника Фоки, епископа Синопийского / © pexels.com

22 сентября верующие празднуют День памяти святого священномучника Фоки, епископа Синопийского. Раннехристианский святой, живший примерно в I–II веках в городе Синопа в Малой Азии (современная Турция). Он был епископом Синопы, проповедовал христианскую веру и, по церковному преданию, обратил многих людей ко Христу. Во время преследований христиан Фоку арестовали и потребовали отречься от веры. Он отказался и после тяжких пыток принял мученическую смерть.

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22 сентября в Украине празднуют Национальный день партизанской славы / © pexels.com

22 сентября в Украине празднуют Национальный день партизанской славы. День был установлен в 2001 году в честь участников партизанского движения и подполья в годы Второй мировой войны. В этот день вспоминают людей, которые на оккупированных территориях сопротивлялись нацистским оккупантам: действовали в партизанских отрядах и подпольных организациях, проводили диверсии, собирали разведывательные данные, помогали военным и гражданскому населению.

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22 сентября Всемирный день носорога / © pexels.com

Также 22 сентября Всемирный день носорога. Его цель — привлечь внимание к сохранению носорогов и угроз, из-за которых их численность в природе сократилась. Инициатива возникла в 2010 году, а затем превратилась в международную природоохранную кампанию. День посвящен всем пяти современным видам носорогов: белому, черному, индийскому, яванскому и суматранскому.

22 сентября Всемирный день защиты слонов / © pexels.com

А еще 22 сентября Всемирный день защиты слонов. Эта экологическая дата призвана привлечь внимание к угрозам, с которыми сталкиваются африканские и азиатские слоны, и необходимости их сохранения. Одной из самых больших проблем остается браконьерство ради слоновой кости. Не менее опасны сокращение природных местообитаний, вырубка лесов, расширение сельскохозяйственных земель и конфликты между людьми и дикими животными.

22 сентября празднуют Всемирный день без автомобилей / © pexels.com

22 сентября празднуют Всемирный день без автомобилей. Его идея — хотя бы на один день отказаться от личного авто и выбрать пешие прогулки, велосипед или общественный транспорт. Первые подобные акции начали проводить в разных странах в 1990-х годах, а впоследствии 22 сентября стало международной датой, посвященной более экологичной городской мобильности.

22 сентября Всемирный день роз / © pexels.com

Также 22 сентября Всемирный день роз. Дату связывают с Мелиндой Роуз (Melinda Rose) — канадской девочкой, которой в 12 лет диагностировали редкую форму рака крови. По распространенной истории, несмотря на тяжелую болезнь, она поддерживала других пациентов письмами, стихами и добрыми словами, став символом надежды и мужества.

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22 сентября Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом / © pexels.com

А еще 22 сентября Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом. Он посвящен повышению осведомленности о хроническом миелоидном лейкозе (ХМЛ) — онкологическом заболевании кроветворной системы. Дата 22.09 выбрана символически. В большинстве случаев ХМЛ связан с так называемой филадельфийской хромосомой, возникающей вследствие обмена генетическим материалом между 9-й и 22-й хромосомами. Именно поэтому 22 сентября (22/9) стало днем, посвященным этому заболеванию.

22 сентября Всемирный день борьбы с нарколепсией / © pexels.com

22 сентября Всемирный день борьбы с нарколепсией. Нарколепсия нарушает способность мозга нормально регулировать циклы сна и бодрствования. Одно из самых характерных проявлений — сильная дневная сонливость, из-за которой человеку бывает сложно оставаться бодрым даже после ночного сна.

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