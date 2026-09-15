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Какой 22 сентября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
22 сентября, Национальный день партизанской славы. Верующие чтят память святого священномучника Фоки, епископа Синопийского. До Нового года осталось 105 дней.
22 сентября 2026 года — вторник. 1671-й день войны в Украине.
Какой праздник 22 сентября
22 сентября верующие празднуют День памяти святого священномучника Фоки, епископа Синопийского. Раннехристианский святой, живший примерно в I–II веках в городе Синопа в Малой Азии (современная Турция). Он был епископом Синопы, проповедовал христианскую веру и, по церковному преданию, обратил многих людей ко Христу. Во время преследований христиан Фоку арестовали и потребовали отречься от веры. Он отказался и после тяжких пыток принял мученическую смерть.
22 сентября в Украине празднуют Национальный день партизанской славы. День был установлен в 2001 году в честь участников партизанского движения и подполья в годы Второй мировой войны. В этот день вспоминают людей, которые на оккупированных территориях сопротивлялись нацистским оккупантам: действовали в партизанских отрядах и подпольных организациях, проводили диверсии, собирали разведывательные данные, помогали военным и гражданскому населению.
Также 22 сентября Всемирный день носорога. Его цель — привлечь внимание к сохранению носорогов и угроз, из-за которых их численность в природе сократилась. Инициатива возникла в 2010 году, а затем превратилась в международную природоохранную кампанию. День посвящен всем пяти современным видам носорогов: белому, черному, индийскому, яванскому и суматранскому.
А еще 22 сентября Всемирный день защиты слонов. Эта экологическая дата призвана привлечь внимание к угрозам, с которыми сталкиваются африканские и азиатские слоны, и необходимости их сохранения. Одной из самых больших проблем остается браконьерство ради слоновой кости. Не менее опасны сокращение природных местообитаний, вырубка лесов, расширение сельскохозяйственных земель и конфликты между людьми и дикими животными.
22 сентября празднуют Всемирный день без автомобилей. Его идея — хотя бы на один день отказаться от личного авто и выбрать пешие прогулки, велосипед или общественный транспорт. Первые подобные акции начали проводить в разных странах в 1990-х годах, а впоследствии 22 сентября стало международной датой, посвященной более экологичной городской мобильности.
Также 22 сентября Всемирный день роз. Дату связывают с Мелиндой Роуз (Melinda Rose) — канадской девочкой, которой в 12 лет диагностировали редкую форму рака крови. По распространенной истории, несмотря на тяжелую болезнь, она поддерживала других пациентов письмами, стихами и добрыми словами, став символом надежды и мужества.
А еще 22 сентября Всемирный день борьбы с хроническим миелоидным лейкозом. Он посвящен повышению осведомленности о хроническом миелоидном лейкозе (ХМЛ) — онкологическом заболевании кроветворной системы. Дата 22.09 выбрана символически. В большинстве случаев ХМЛ связан с так называемой филадельфийской хромосомой, возникающей вследствие обмена генетическим материалом между 9-й и 22-й хромосомами. Именно поэтому 22 сентября (22/9) стало днем, посвященным этому заболеванию.
22 сентября Всемирный день борьбы с нарколепсией. Нарколепсия нарушает способность мозга нормально регулировать циклы сна и бодрствования. Одно из самых характерных проявлений — сильная дневная сонливость, из-за которой человеку бывает сложно оставаться бодрым даже после ночного сна.