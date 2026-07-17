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Какой 23 июля праздник — все про этот день, какой церковный праздник
23 июля, Всемирный день китов и дельфинов. Верующие чтят память святого мученика Трофима, Теофила и тех, кто с ними. До Нового года осталось 166 дней.
23 июля 2026 года — четверг. 1610-й день войны в Украине.
Какой праздник 23 июля
23 июля верующие празднуют День памяти святого мученика Трофима, Теофила и тех, кто с ними. По церковному преданию, Трофим и Теофил вместе с другими верными открыто исповедовали христианство, за что были заключены в тюрьму. Их непоколебимая вера и мужество послужили примером преданности Богу даже перед лицом смерти.
23 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день китов и дельфинов. Его начала Международная китобойная комиссия 1986 года, когда вступил в силу запрет на коммерческий китобойный промысел. Целью этого дня является привлечение внимания необходимости защиты китов, дельфинов и других морских млекопитающих. Киты и дельфины играют немаловажную роль в поддержании здоровья океанов. Они помогают сохранять баланс морских экосистем, а некие виды содействуют естественному круговороту питательных веществ. Несмотря на международные меры защиты, многие виды до сих пор находятся под угрозой из-за загрязнения океанов пластиком, изменения климата, запутывания в рыболовных сетях, шумового загрязнения от судов и незаконного лова.
Также 23 июля Всемирный день синдрома Шегрена. Его цель — повысить осведомленность о синдроме (или болезни) Шегрена — хроническое аутоиммунное заболевание, которое часто остается недиагностированным из-за неспецифических симптомов. Дату выбрали в честь дня рождения шведского офтальмолога Henrik Sjögren, первым описавшего это заболевание. День был начат в 2005 году.