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Какой 23 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

23 ноября, Всемирный день акварели. Верующие чтят память святых Амфилохия и Григория епископов. До Нового года осталось 43 дня.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 23 ноября 2026 года

Какой праздник 23 ноября 2026 года / © ТСН

23 ноября 2026 года — понедельник. 1733 день войны в Украине.

Какой праздник 23 ноября

23 ноября верующие празднуют День памяти святых Амфилохия и Григория епископов / © pexels.com

23 ноября верующие празднуют День памяти святых Амфилохия и Григория епископов / © pexels.com

23 ноября верующие празднуют День памяти святых Амфилохия и Григория епископов. Святитель Амфилохий Иконийский (IV век) с юных лет посвятил жизнь служению Богу. Около 40 лет провел в молитве и уединении, а затем стал епископом города Иконии. Он был близким другом Василия Великого и Григория Богослова, боролся с ересями и защищал христианское учение. Святитель Григорий, епископ Агригентский (VI–VII век) прославился благочестием, мудростью и заботой о верующих. Он подвергся клеветам и несправедливым обвинениям, однако сохранил веру и достойно прошел испытание.

23 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день акварели / © pexels.com

23 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день акварели / © pexels.com

23 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день акварели. Инициатором праздника стал мексиканский художник-акварелист Альфредо Гуати Рохо (1918–2003). В 1991 году он предложил провести отдельный день, посвященный акварельному искусству. Художник стремился доказать, что акварель заслуживает такого же признания, как масляная живопись. Он основал Мексиканское общество акварелистов и музей акварели в Мехико. Первое празднование Всемирного дня акварели состоялось 23 ноября 2001 года.

23 ноября День Фибоначчи / © pexels.com

23 ноября День Фибоначчи / © pexels.com

Также 23 ноября День Фибоначчи. Дата праздника имеет математический секрет. В американском формате записи дат 23 ноября выглядят как 11/23. Если прочитать цифры отдельно, получим 1, 1, 2, 3 — первые числа последовательности Фибоначчи. Леонардо Пизанский (Фибоначчи) (около 1170–1250) — итальянский математик, известный благодаря распространению индийско-арабской системы счисления в Европе. В своем труде «Книга абака» (Liber Abaci), опубликованном в 1202 году, он описал задачу о размножении кроликов, демонстрировавшую закономерность числовой последовательности.

23 ноября Международный день имидж-консультанта / © pexels.com

23 ноября Международный день имидж-консультанта / © pexels.com

А еще 23 ноября – Международный день имидж-консультанта. Это профессиональный праздник специалистов, помогающих людям создавать гармоничный внешний образ, развивать личный стиль и чувствовать себя увереннее. Идея положить начало профессиональному празднику возникла в 2012 году в Мексике. Ее предложили члены Международной ассоциации имидж-консультантов (AICI) Маноло Трухильо и Гильдеберто Мартинес. В феврале 2013 г. Совет директоров AICI официально утвердил 23 ноября как дату ежегодного празднования. Впервые Международный день имидж-консультанта отметили 23 ноября 2013 года.

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