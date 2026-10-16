Какой праздник 23 октября 2026 года / © ТСН

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23 октября 2026 года — пятница. 1702-й день войны в Украине.

Какой праздник 23 октября

23 октября верующие празднуют День памяти апостола Иакова, брата Господня / © unsplash.com

23 октября верующие празднуют День памяти апостола Иакова, брата Господня. Согласно Новому Завету, он был «братьем Господним». В православной традиции его считают сыном Иосифа Обручника от первого брака, то есть сводным братом Иисуса. Католическая традиция истолковывает брата как двоюродного брата, а протестанты часто видят в нем родного брата за матерью. Он не принадлежит к двенадцати апостолам, но Павел называет его апостолом. Его не следует путать с апостолами Иаковом Зеведеевым и Иаковом Алфеевым.

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23 октября в Украине празднуют День работников рекламы / © КМДА

23 октября в Украине празднуют День работников рекламы. Праздник появился в 1994 году по инициативе представителей самой рекламной отрасли. Дата не привязана к конкретному событию, а стала традиционной для украинских рекламистов. Точных документов о происхождении даты я не нашел, поэтому источники эту часть только пересказывают. Праздник не государственный и не выходной. Его празднуют корпоративами, профессиональными мероприятиями и приветствиями между коллегами. В этот день также подводят итоги года.

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23 октября Всемирный день шампанского / © pexels.com

Также 23 октября Всемирный день шампанского. Выпадает на четвертую пятницу октября. По одной из версий, праздник основал в 2009 году американский блоггер и сомелье Крис Оггенфусс. Впоследствии его подхватили производители из региона Шампань, а событие по онлайн-акции в соцсетях разрослось до реальных мер в разных странах.

23 октября Международный день снежного барса / © pexels.com

А еще 23 октября Международный день снежного барса. Праздник связан с Бишкекской декларацией, принятой 23 октября 2013 г. на Глобальном форуме по сохранению снежного барса. Ее подписали 12 стран, где обитает этот хищник, и так появилась программа GSLEP по сохранению барса и экосистем его горных ареалов. С этого дня этот день используют, чтобы привлекать внимание к проблемам вида.

23 октября празднуют День организаторов мероприятий / © pexels.com

23 октября празднуют День организаторов мероприятий. Организаторы мероприятий работают над созданием концертов, фестивалей, выставок, конференций, корпоративных встреч, свадеб и других торжеств. Они отвечают за планирование программы, выбор локации, координацию участников, взаимодействие с подрядчиками, контроль бюджета и решение непредвиденных ситуаций.

23 октября День распространения информации о синдроме Кабуки / © pexels.com

Также 23 октября День распространения информации о синдроме Кабуки. Синдром Кабуки был назван в честь традиционного японского театра кабуки. У некоторых людей с этим заболеванием характерные черты лица напоминают грим актеров этого театра. В то же время, проявления синдрома могут существенно отличаться от человека к человеку.

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23 октября День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии / © pexels.com

А еще 23 октября День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии. Внезапная смерть человека с эпилепсией, причину которой не удается установить после должного обследования. Она не объясняется несчастным случаем, утоплением или длительным эпилептическим приступом. Считается, что ежегодно SUDEP происходит примерно у одного из тысяч человек с эпилепсией. Риск выше у людей с частыми судорожными приступами, особенно если их не удается контролировать с помощью лечения.

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