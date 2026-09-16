Какой праздник 23 сентября 2026 года / © ТСН

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23 сентября 2026 года — среда. 1672-й день войны в Украине.

Какой праздник 23 сентября

23 сентября верующие празднуют Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя / © pexels.com

23 сентября верующие празднуют Зачатие честного и славного пророка, предтечи Иоанна Крестителя. По Евангелию от Луки, праведные Захария и Елисавета были уже преклонны и не имели детей. Когда священник Захария служил в храме, ему явился архангел Гавриил и возвестил, что Елисавета родит сына по имени Иоанн, который станет великим пред Богом и приготовит людей к пришествию Иисуса Христа. Захария усомнился в словах ангела и потому временно потерял дар речи. Вскоре Елисавета действительно начала ребенка.

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23 сентября в Украине и мире празднуют Международный день жестовых языков / © pexels.com

23 сентября в Украине и мире празднуют Международный день жестовых языков. Его основала Генеральная Ассамблея ООН в 2017 году, а впервые отметили в 2018-м. Цель этого дня — привлечь внимание к правам глухих и слабослышащих людей, а также напомнить о важности жестовых языков для полноценного общения, образования и участия в общественной жизни. Интересно, что жестовой язык не является универсальным: в разных странах существуют собственные жестовые языки со своей грамматикой и лексикой. В Украине используется украинский жестовой язык (УЖМ).

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23 сентября День осеннего равноденствия / © pexels.com

Также 23 сентября День осеннего равноденствия. Название «равноденствия» связано с тем, что день и ночь в этот период имеют почти одинаковую продолжительность. После осеннего равноденствия в Северном полушарии ночи становятся длиннее дней и продолжают увеличиваться вплоть до зимнего солнцестояния.

23 сентября День празднования бисексуальности / © pexels.com

А еще 23 сентября День празднования бисексуальности. Он возник в 1999 году по инициативе американских активистов Венди Карри, Майкла Пейджа и Джиджи Рейвен Уилбур. Его цель — повышать осведомленность о бисексуальности, поддерживать видимость бисексуальных людей и противодействовать стереотипам и дискриминации. День также напоминает, что бисексуальные люди могут сталкиваться с непониманием или предубеждениями как в обществе, так и внутри ЛГБТК+ сообщества.

23 сентября празднуют День образовательных технологий / © pexels.com

23 сентября празднуют День образовательных технологий. Этот день обращает внимание на то, как цифровые инструменты меняют образование: онлайн-курсы, интерактивные платформы, электронные учебники, виртуальные классы, учебные приложения и искусственный интеллект помогают сделать знания более доступными и разнообразить способы обучения.

23 сентября Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы / © pexels.com

Также 23 сентября Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы. Основная цель дня — напомнить о важности доступного и качественного образования для каждого ребенка. Причинами ухода из школы могут быть бедность, сложные семейные обстоятельства, необходимость работать, дискриминация, буллинг, вооруженные конфликты, вынужденное переселение или недостаточная доступность обучения.

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23 сентября Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми / © pexels.com

А еще 23 сентября Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми. Дата имеет историческое значение: 23 сентября 1913 года в Аргентине был принят один из первых в мире законов, направленных против вовлечения людей в проституцию и сексуальную эксплуатацию. Он известен как закон Паласиоса — по имени его инициатора, депутата Альфредо Паласиоса.

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