Какой праздник 24 августа 2026 года / © ТСН

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24 августа 2026 года — понедельник. 1642-й день войны в Украине.

Какой праздник 24 августа

24 августа верующие празднуют День памяти святого священномученика Евтиха / © unsplash.com

24 августа верующие празднуют День памяти святого священномученика Евтиха. Жил в I веке и был учеником святых апостолов Иоанна Богослова и Павла. Он ревностно проповедовал христианскую веру, обращал язычников и, по церковному преданию, совершал многочисленные чудеса. За свою проповедническую деятельность Евтихий неоднократно подвергался преследованиям, пыткам и заключению, но оставался непоколебимым в вере. В конце концов он принял мученическую смерть за Христа, поэтому Церковь почитает его как священномученика.

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24 августа украинцы празднуют День Независимости Украины / © unsplash.com

24 августа украинцы празднуют День Независимости Украины. Это историческое событие явилось результатом многовековой борьбы украинского народа за собственную государственность. Уже 1 декабря 1991 г. на всеукраинском референдуме более 90% граждан подтвердили свое стремление жить в независимой Украине, что стало важным шагом к международному признанию государства. Официально 24 августа стало Днем Независимости Украины согласно постановлению Верховной Рады от 20 февраля 1992 года. До этого государственный праздник был отмечен 16 июля — в день принятия Декларации о государственном суверенитете Украины в 1990 году.

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24 августа Международный день странной музыки / © pexels.com

Также 24 августа Международный день удивительной музыки. Главная идея праздника — напомнить, что музыка не ограничивается привычными стилями. В этот день слушают авангардные композиции, экспериментальную электронику, этническую музыку, произведения с нестандартными ритмами или мелодиями, а также музыку, созданную с помощью необычных предметов — от кухонной посуды до промышленных инструментов.

24 августа Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дресс-коде / © pexels.com

А еще 24 августа Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном превосходстве, образе жизни и дресс-коде. Его цель — привлечь внимание к проблеме пристрастного отношения к людям из-за их музыкальных вкусов, внешнего вида, стиля одежды или принадлежности к определенной молодежной субкультуре. Этот день напоминает, что каждый человек имеет право свободно выбирать музыку, стиль жизни, одежду или способ самовыражения без страха стать объектом обиды, дискриминации или физического насилия. Особое внимание уделяется борьбе с языком ненависти, буллингом и преступлениями на почве предубеждений.

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