Какой праздник 24 июля 2026 года / © ТСН

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24 июля 2026 года — пятница. 1611-й день войны в Украине.

Какой праздник 24 июля

24 июля верующие празднуют День памяти святых мучеников Бориса и Глеба / © pexels.com

24 июля верующие празднуют День памяти святых мучеников Бориса и Глеба. После смерти отца 1015 между братьями началась борьба за киевский престол. Их брат Святополк Окаянный, стремясь к единоличной власти, приказал убить Бориса, а впоследствии и Глеба. Оба знали об опасности, но не стали сопротивляться, чтобы не проливать братскую кровь и не разжигать междоусобную войну. За смирение, незлобивость и готовность принять смерть ради мира Бориса и Глеба канонизировали как страстотерпцев — святых, подражавших Христу в терпении страданий без мести.

24 июля в Украине празднуют День финансового работника / © Getty Images

24 июля в Украине празднуют День финансового работника. 2021 Кабинет Министров Украины поддержал инициативу по установлению этого профессионального праздника, предложив отмечать его 24 июля. Дата была выбрана неслучайно: в этот день по старому календарю чтили память святой равноапостольной княгини Ольги, которая считается первой правительницей Киевской Руси, упорядочившей систему сбора дани — один из первых шагов в организации государственных финансов.

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24 июля День двоюродных братьев и сестер или День кузенов / © Pixabay

Также 24 июля День двоюродных братьев и сестер или День кузенов. Оно посвящено особой связи между двоюродными братьями и сестрами — людьми, с которыми нас сочетают не только родственные связи, но и общие детские воспоминания, семейные традиции и теплые моменты. Праздник возник в США, хотя точное происхождение и имя его основателя неизвестны. С годами оно приобрело популярность во многих странах благодаря социальным сетям, где люди делятся фотографиями, вспоминают веселые истории и приветствуют своих кузенов.

24 июля Всемирный день БДСМ / © Pixabay

А еще 24 июля Всемирный день БГСМ. Его цель — привлечь внимание к культуре БДСМ, развенчать распространенные стереотипы и отметить важность добровольности, взаимного уважения и осознанного согласия между совершеннолетними участниками. По самой распространенной версии праздник начал в 2003 году Курт Вальтер Фишер, основатель клуба Rosas Cinco в Барселоне. Дату 24 июля (24/7) выбрали в качестве символа непрерывной динамики «24 часа в сутки, 7 дней в неделю», хотя большинство людей, практикующих БДСМ, совсем не находятся в таких отношениях.

24 июля празднуют Международный день заботы о себе / © Pixabay

24 июля празднуют Международный день заботы о себе. Дата 24.07 имеет символическое значение: она напоминает, что о себе нужно заботиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Именно эта идея лежит в основе международной просветительской кампании, поддерживаемой медицинскими и общественными организациями по всему миру.

24 июля День рождения растворимого кофе / © Pixabay

Также 24 июля День рождения растворимого кофе. История растворимого кофе началась в начале XX века. 1909 англо-новозеландский изобретатель Джордж Констант Луи Вашингтон представил одну из первых коммерчески успешных технологий производства растворимого кофе. Именно 24 июля часто вспоминают как символическую дату, связанную с ее появлением на рынке, хотя историки отмечают, что процесс создания растворимого кофе развивался постепенно, а разные изобретатели внесли свой вклад в его совершенствование.

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