Какой праздник 24 ноября 2026 года

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24 ноября 2026 года — вторник. 1734 день войны в Украине.

Какой праздник 24 ноября

24 ноября верующие празднуют День памяти великомученицы Екатерины / © unsplash.com

24 ноября верующие празднуют День памяти великомученицы Екатерины. По преданию Катерина была образованной и мудрой девушкой знатного происхождения. Она открыто исповедовала христианство, отказалась отречься от веры и убеждала других принять христианство. За это ее подвергли пыткам и казнили. Святая Екатерина считается покровительницей девушек, женщин, невест, студентов и людей, обретающих знания. К ней обращаются с молитвами о счастливом браке, семейном благополучии и мудрости.

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24 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день моржа / © pexels.com

24 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день моржа. Инициаторами праздника 2008 года стали Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Совет морских млекопитающих. Главная цель этой даты — напомнить об угрозах, с которыми сталкиваются моржи из-за глобального потепления, таяния арктического льда и деятельности человека. Моржи известны своими длинными бивнями, густыми усами и значительными размерами. Взрослые самцы могут весить более тонны. Бивные помогают им выбираться на лед, защищаться и соперничать с другими самцами. Питаются эти животные преимущественно моллюсками и другими беспозвоночными донными.

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24 ноября Всемирный день эволюции / © pexels.com

Также 24 ноября Всемирный день эволюции. Дату избрали в честь важного события в истории науки: 24 ноября 1859 года вышла книга Чарльза Дарвина «О происхождении видов путем естественного отбора». В ней ученый изложил теорию, согласно которой живые организмы постепенно изменяются на протяжении многих поколений, а естественный отбор способствует распространению признаков, помогающих им приспосабливаться к окружающей среде.

24 ноября Всемирный день сиамских близнецов / © pexels.com

А еще 24 ноября Всемирный день сиамских близнецов. Это международная памятная дата, призванная привлечь внимание к людям, которые родились физически соединенными между собой, и их семьям. Праздник официально провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2024 году. Инициатором выступила Саудовская Аравия при поддержке Бахрейна, Марокко, Катара и Йемена.

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