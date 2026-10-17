Какой праздник 24 октября 2026 года / © ТСН

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24 октября 2026 года — суббота. 1703 день войны в Украине.

Какой праздник 24 октября

24 октября верующие празднуют День памяти мучеников Ареты и других / © pexels.com

24 октября верующие празднуют День памяти мучеников Ареты и других. Христианские святые, пострадавшие за свою веру в начале VI века в городе Наджране, расположенном на территории современной Саудовской Аравии. По преданию, правитель-иудей Зу Нувас преследовал местных христиан, требуя от них отречься от Христа. Старец Арета и многие другие верующие отказались отречься от своей веры и приняли мученическую смерть.

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24 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день кенгуру / © pexels.com

24 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день кенгуру. Его цель — привлечь внимание к этим необычным сумчатым животным, особенностям их жизни и необходимости защищать их природную среду. Кенгуру обитают преимущественно в Австралии и отличаются сильными задними лапами, длинным хвостом и способностью передвигаться по большим прыжкам. Самки вынашивают детенышей в специальной сумке на животе, где малыши развиваются после рождения.

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24 октября Международный день дипломатов / © pexels.com

Также 24 октября Международный день дипломатов. Дипломаты играют важную роль в поддержании мира, разрешении международных конфликтов, защите прав граждан за рубежом и развитии экономического и культурного сотрудничества. Их работа требует выдержки, ответственности, умения находить компромиссы и отстаивать интересы своего государства.

24 октября Международный день действий на защиту климата / © pexels.com

А еще 24 октября Международный день действий в защиту климата. Его цель — напомнить людям, правительствам и бизнесу о важности сокращения выбросов парниковых газов, использования возобновляемой энергии и бережного отношения к природным ресурсам. Изменения климата приводят к повышению средней температуры на Земле, более частым волнам жары, засух, наводнений и других опасных погодных явлений. Поэтому борьба с глобальным потеплением нуждается в совместных усилиях всех стран.

24 октября празднуют Международный день Организации Объединенных Наций / © pexels.com

24 октября празднуют Международный день Организации Объединенных Наций. Именно 24 октября 1945 вступил в силу Устав ООН, что ознаменовало официальное начало деятельности организации. Ее создали после Второй мировой войны, чтобы помочь предотвратить новые масштабные конфликты и способствовать мирному сосуществованию народов.

24 октября Всемирный день борьбы с полиомиелитом / © pexels.com

Также 24 октября Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Его цель — привлечь внимание к опасному инфекционному заболеванию, подчеркнуть важность вакцинации и поддержать глобальные усилия по полному искоренению полиомиелита. Полиомиелит — это вирусная болезнь, которая поражает детей в возрасте до пяти лет, но заразиться может человек любого возраста. Вирус способен поражать нервную систему и вызывать необратимый паралич. Специфического лечения, которое устраняет полиомиелит, нет, однако заболевание можно эффективно предотвратить с помощью вакцинации.

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