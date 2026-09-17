Какой праздник 24 сентября 2026 года / © ТСН

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24 сентября 2026 года — четверг. 1673 день войны в Украине.

Какой праздник 24 сентября

24 сентября верующие празднуют День памяти святой первомученицы и равноапостольной Текли / © unsplash.com

24 сентября верующие празднуют День памяти святой первомученицы и равноапостольной Текли. По церковному преданию, услышав проповедь апостола Павла о Христе, молодая Фекла решила посвятить Богу всю свою жизнь и отказалась от запланированного брака. Из-за своей веры она подверглась преследованиям и несколько раз была приговорена к смерти, но удивительным образом оставалась живой.

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24 сентября в Украине и мире празднуют Международный день караванщика / © pexels.com

24 сентября в Украине и мире празднуют Международный день караванщика. Считается, что дата была выбрана в честь дня рождения британского мореплавателя Уильяма Адамса (24 сентября 1564 года), который добрался до Японии и стал известен как Миура Андзин. Также 24 сентября связывают с завершением одного из известных караванных переходов в ХХ веке.

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24 сентября Всемирный день квантовой готовности / © pexels.com

Также 24 сентября Всемирный день квантовой готовности. Это относительно новая международная инициатива, посвященная подготовке общества и организаций к развитию квантовых технологий, в первую очередь квантовых компьютеров. Главная тема этого дня — кибербезопасность. Современное шифрование защищает банковские операции, государственные системы, личные сообщения и корпоративные данные. Достаточно мощные квантовые компьютеры в будущем смогут взломать некоторые широко используемые сегодня криптографические алгоритмы.

24 сентября Всемирный день гориллы / © pexels.com

А еще 24 сентября Всемирный день горили. Его цель — привлечь внимание к сохранению горилл и среде их существования. Дата началась в 2017 году в честь 50-летия исследовательского центра Karisoke Research Center, основанного известной приматологиней Даян Фосси в Руанде. Именно ее многолетние наблюдения за горными гориллами значительно изменили представление людей об этих животных.

24 сентября празднуют Всемирный день моря / © pexels.com

24 сентября празднуют Всемирный день моря. Праздник был основан в системе ООН в конце 1970-х годов. Она подчеркивает огромную роль морского транспорта в мировой торговле: кораблями перевозят основную часть товаров, которыми торгуют в мире. Ежегодно у Всемирного дня моря есть отдельная тема. Она может касаться безопасности судоходства, труда моряков, защиты морской среды, сокращения загрязнения и развития более экологичного морского транспорта.

24 сентября Всемирный день против патентов на программное обеспечение / © pexels.com

Также 24 сентября Всемирный день против патентов на программное обеспечение. Он был начат в 2008 году, чтобы привлечь внимание к спорам вокруг патентования программных идей и алгоритмов. Инициатива связана с Foundation for Free Information Infrastructure (FFII). Дату 24 сентября избрали в память о решении Европейского патентного ведомства 2008 года, связанном с вопросами патентоспособности программного обеспечения.

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24 сентября Всемирный день исследований рака / © pexels.com

А еще 24 сентября Всемирный день исследований рака. Его начали в 2016 году, чтобы подчеркнуть, насколько важны научные исследования для профилактики, ранней диагностики и более эффективного лечения онкологических заболеваний.

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