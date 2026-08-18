Какой праздник 25 августа 2026 года / © ТСН

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25 августа 2026 года — вторник. 1643 день войны в Украине.

Какой праздник 25 августа

25 августа верующие празднуют День памяти святого апостола Тита / © unsplash.com

25 августа верующие празднуют День памяти святого апостола Тита. Он родился на острове Крит в языческой семье, но после встречи с проповедью Павла принял христианство и стал его верным помощником. Тит сопровождал апостола Павла в миссионерских путешествиях, помогал укреплять первые христианские общины и выполнял важные поручения. Позже Павел поставил его епископом на острове Крит, где Тит проповедовал Евангелие, обращал людей к вере и основывал церкви.

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25 августа в Украине и мире празднуют День рождением жестянки / © pexels.com

25 августа в Украине и мире празднуют День рождение жестянки. Первую банку для хранения продуктов запатентовал 25 августа 1810 года английский изобретатель Питер Дюран. Его идея заключалась в использовании металлической тары, позволявшей дольше хранить пищу и перевозить ее на большие расстояния. Сначала такие банки были тяжелыми и производились вручную, а открывали их с помощью ножа или молотка. Лишь позже появились удобные консервные ножи и современные легкие жестянки.

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25 августа День рождения операционной платформы Линукс / © pexels.com

Также 25 августа День рождения операционной платформы Линукс. Первоначально Linux был небольшим студенческим проектом, созданным как альтернатива имеющимся операционным системам. Торвальдс разрабатывал его как открытое программное обеспечение, то есть каждый желающий мог просматривать код, улучшать его и делиться изменениями. С годами Linux превратился в одну из важнейших платформ в мире технологий. На его основе работают серверы, суперкомпьютеры, облачные системы, смартфоны (в частности, Android использует ядро Linux), разнообразные устройства и встроенные системы.

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