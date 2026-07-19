Какой праздник 25 июля 2026 года / © ТСН

Реклама

25 июля 2026 года — суббота. 1612-й день войны в Украине.

Какой праздник 25 июля

25 июля верующие празднуют Успение святой Анны / © pexels.com

25 июля верующие празднуют Успение святой Анны. По церковному преданию святая Анна прожила праведную жизнь, воспитав Марию в любви к Богу, а после своей мирной кончины была прославлена среди святых. В этот день верующие молятся святой Анне, прося ее покровительства, крепкого здоровья, семейного благополучия, счастливого материнства и рождения детей.

25 июля в Украине и мире празднуют День зубного техника / © pexels.com

25 июля в Украине и мире празднуют День зубного техника. Именно благодаря их мастерству пациенты могут вернуть красивую улыбку, комфорт во время еды и уверенность в себе. Зубной техник работает преимущественно в лаборатории, создавая индивидуальные конструкции по отпечаткам или цифровым 3D-моделям, которые предоставляет стоматолог. Эта профессия сочетает в себе медицинские знания, точность, художественный вкус и современные технологии.

Реклама

25 июля Международный день красных туфель / © pexels.com

Также 25 июля Международный день красных туфель. Несмотря на название, это праздник не о моде или обуви, а о поддержке людей, живущих с так называемыми «невидимыми» заболеваниями, и памяти тех, кто умер от болезни Лайма и других подобных недугов. Традиция возникла в Австралии в честь Теды Минт, умершей от осложнений болезни Лайма. Красные туфли стали символом солидарности, привлечения внимания к проблеме поздней диагностики и необходимости лучшей поддержки людей с заболеваниями, симптомы которых часто незаметны для окружающих.

25 июля Международный день декора / © pexels.com

А еще 25 июля Международный день декора. Выпадает на последнюю субботу июля. Это необычный праздник, посвященный японской молодежной субкультуре Decora, которая возникла в токийском районе Харадзюку и стала символом яркого самовыражения. Стиль Decora легко узнать по большому количеству разноцветных аксессуаров: шпилек, браслетов, бусы, значков, игрушек, бантиков и яркой одежды. Его главная идея — не следовать модным правилам, а смело демонстрировать свою индивидуальность, творчество и хорошее настроение.

25 июля празднуют Международный день здоровья, счастья и гипноза / © pexels.com

25 июля празднуют Международный день здоровья, счастья и гипноза. Это просветительская дата, призванная развеять распространенные мифы о гипнозе и привлечь внимание к его использованию в медицине и психологии. Главная идея этого дня — напомнить, что клинический гипноз значительно отличается от сценических шоу. Под руководством подготовленных специалистов гипнотерапия может являться вспомогательным методом для снижения стресса, борьбы с тревожностью, лечения бессонницы, хронической боли, фобий или вредных привычек. В то же время, она не заменяет традиционное медицинское лечение, а только дополняет его при наличии соответствующих показаний.

25 июля День кулинаров / © pexels.com

Также 25 июля День кулинаров. Этот неофициальный международный праздник посвящен всем, кто профессионально или с любовью занимается приготовлением пищи: шеф-поварам, поварам, пекарям, кондитерам, работникам кухонь и даже домашним кулинарам.

Реклама

25 июля Всемирный день предотвращения утоплений / © pexels.com

А еще 25 июля Всемирный день предотвращения утоплений. Его основала Организация Объединенных Наций в 2021 году, чтобы привлечь внимание к проблеме утоплений и напомнить о важности безопасного поведения на воде. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утопление является одной из ведущих причин смертности от непреднамеренных травм в мире. Особенно высок риск у детей, подростков и людей, которые не умеют плавать или пренебрегают правилами безопасности во время отдыха у водоемов.

Новости партнеров