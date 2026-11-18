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Какой 25 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
25 ноября, Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Верующие чтят память священномученика Петра. До Нового года осталось 36 дней.
25 ноября 2026 года — среда. 1735-й день войны в Украине.
Какой праздник 25 ноября
25 ноября верующие празднуют День памяти священномученика Петра. Его называют священномучеником, поскольку он был священнослужителем и принял мученическую смерть за исповедание христианства. Священномученики Петры уважаются в православной традиции за мужество, духовную стойкость, преданность Богу и готовность оставаться верными своим убеждениям даже перед угрозой смерти.
25 ноября в Украине и мире Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Дату установили в честь сестер Мирабаль — Патрии, Минервы и Марии Терезы, доминиканских активисток, выступавших против диктатуры Рафаэля Трухильо. 25 ноября 1960 года они были жестоко убиты за политическую деятельность в Доминиканской Республике. В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
Также 25 ноября День пресыщения или День безразличия. Неофициальная тематическая дата, связываемая с чувством эмоциональной усталости, перенасыщение информацией, событиями и ежедневными обязанностями. Ее идея состоит в том, чтобы обратить внимание на состояние, когда человек теряет интерес к привычным вещам, меньше реагирует на окружающие события и стремится к уединению.