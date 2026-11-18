Какой праздник 25 ноября 2026 года / © ТСН

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25 ноября 2026 года — среда. 1735-й день войны в Украине.

Какой праздник 25 ноября

25 ноября верующие празднуют День памяти священномученика Петра / © pexels.com

25 ноября верующие празднуют День памяти священномученика Петра. Его называют священномучеником, поскольку он был священнослужителем и принял мученическую смерть за исповедание христианства. Священномученики Петры уважаются в православной традиции за мужество, духовную стойкость, преданность Богу и готовность оставаться верными своим убеждениям даже перед угрозой смерти.

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25 ноября в Украине и мире Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами / © pexels.com

25 ноября в Украине и мире Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Дату установили в честь сестер Мирабаль — Патрии, Минервы и Марии Терезы, доминиканских активисток, выступавших против диктатуры Рафаэля Трухильо. 25 ноября 1960 года они были жестоко убиты за политическую деятельность в Доминиканской Республике. В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

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25 ноября День пресыщения или День равнодушия / © pexels.com

Также 25 ноября День пресыщения или День безразличия. Неофициальная тематическая дата, связываемая с чувством эмоциональной усталости, перенасыщение информацией, событиями и ежедневными обязанностями. Ее идея состоит в том, чтобы обратить внимание на состояние, когда человек теряет интерес к привычным вещам, меньше реагирует на окружающие события и стремится к уединению.

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