Какой праздник 25 октября 2026 года / © ТСН

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25 октября 2026 — воскресенье. 1704 день войны в Украине.

Какой праздник 25 октября

25 октября верующие празднуют День памяти мучеников Маркияна и Мартирия / © pexels.com

25 октября верующие празднуют День памяти мучеников Маркияна и Мартирия. Христианские святые, жившие в IV веке в Константинополе. Маркиян был священником, а Мартирий — диаконом. Они служили при церкви и были известны своей верностью христианской вере. Во время гонений на христиан при императоре Констанции II святые отказались отречься от своих убеждений и остались верными Христу. За это их приговорили к смертной казни. Маркиян и Мартирий приняли мученическую смерть, став примером мужества, стойкости и духовной преданности.

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25 октября в Украине празднуют День автомобилиста и дорожника / © pexels.com

25 октября в Украине празднуют День автомобилиста и дорожника. Выпадает на последнее воскресенье октября. Это день людей, чей ежедневный труд помогает поддерживать транспортное сообщение, обеспечивать безопасность на дорогах и соединять города и села. Особую благодарность выражают водителям общественного транспорта, дальнобойщикам, механикам, дорожным рабочим и специалистам, восстанавливающим дорожную инфраструктуру.

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25 октября День свекрови и тещи / © pexels.com

Также 25 октября День свекрови и тещи. Это прекрасная возможность поблагодарить свекровей и тещ за заботу, поддержку, жизненную мудрость и вклад в благосостояние семьи. В разных странах существуют отдельные традиции чествования тещ и свекровей. Этот праздник также напоминает о важности хороших отношений между поколениями, взаимоуважении и поддержке в семье. Ведь искреннее общение и внимание помогают укреплять семейные связи и создавать уютную атмосферу дома.

25 октября Международный день художника / © pexels.com

А еще 25 октября Международный день художника. Он был начат по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо. Этот праздник напоминает о важной роли искусства в жизни общества. Творчество художников помогает сохранять культурное наследие, отражать исторические события, поднимать важные социальные вопросы и вдохновлять людей. Международный день художника — отличный случай посетить художественную выставку, познакомиться с творчеством талантливых художников или попробовать собственные силы в рисовании.

25 октября празднуют Всемирный день производителей пиццы / © pexels.com

25 октября празднуют Всемирный день производителей пиццы. Праздник чествует труд пиццаоло — профессиональных поваров, которые готовят тесто, подбирают начинку и выпекают ароматную пиццу. Пицца из Италии, а ее современная версия стала особенно популярной в Неаполе. Впоследствии блюдо распространилось по всему миру, получив множество вариаций: от классической «Маргариты» до пиццы с самыми разными начинками.

25 октября Всемирный день оперы / © pexels.com

Также 25 октября Всемирный день оперы. Опера появилась в Италии в конце XVI века и равномерно стала принципиальной частью мировой музыкальной культуры. Среди самых известных композиторов, внесших весомый вклад в ее развитие, — Джузеппе Верди, Вольфганг Амадей Моцарт, Джакомо Пуччини и Рихард Вагнер.

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25 октября Всемирный день макарон / © pexels.com

А еще 25 октября Всемирный день макарон. Этот праздник посвящен одному из самых популярных продуктов в мире, который стал основой многих национальных кухонь и любимым блюдом миллионов людей. Праздник был основан в 1995 году во время первого Всемирного конгресса производителей макаронных изделий в Риме. Его цель — популяризировать макароны, рассказать об их разнообразии и пищевой ценности, а также поддержать производителей этой продукции.

25 октября празднуют День рождения Национального союза художников Украины / © pexels.com

25 октября празднуют День рождения Национального союза художников Украины. Национальный союз художников Украины поддерживает живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративного искусства и других творческих профессий. Ее деятельность направлена на популяризацию украинского искусства, организацию выставок, поддержку художественных проектов и сохранение национального культурного наследия.

25 октября Международный день осведомленности о карликовости / © Фото из открытых источников

Также 25 октября Международный день осведомленности о карликовости. Его празднуют в день рождения американского актера Билли Барти, который имел карликовость и посвятил значительную часть жизни борьбе с предубеждениями в отношении людей невысокого роста. Карликовость — это состояние, при котором рост взрослого человека значительно ниже среднего из-за генетических или медицинских факторов. Одной из самых известных причин является ахондроплазия. Люди с карликовостью могут учиться, работать, создавать семьи и добиваться успехов в разных сферах жизни.

25 октября Международный день борьбы женщин за мир / © pexels.com

А еще 25 октября Международный день борьбы женщин за мир. Женщины по всему миру принимают участие в переговорах, помогают беженцам и пострадавшим от боевых действий, поддерживают семьи военных и объединяют общины ради безопасного будущего. Их вклад важен не только во время войны, но и в процессе восстановления и примирения.

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25 октября празднуют День каратэ / © pexels.com

25 октября празднуют День каратэ. Карате зародилось на японском острове Окинава, где сформировалось под влиянием местных боевых традиций и китайских боевых искусств. Впоследствии оно распространилось по всему миру и стало популярным видом спорта и самозащитой.

25 октября Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалия / © pexels.com

Также 25 октября Всемирный день осведомленности о расщеплении позвоночника и гидроцефалии. Расщепление позвоночника, или spina bifida, — это врожденный порок развития, при котором позвоночник и окружающие структуры спинного мозга формируются неполностью. Последствия могут быть разными: от незначительных нарушений до проблем с подвижностью и функционированием мочевого пузыря и кишечника. Гидроцефалия — это состояние, при котором в полостях головного мозга накапливается избыточное количество спинномозговой жидкости. Это может повышать давление внутри черепа и нуждаться в медицинском лечении, в частности хирургического вмешательства.

25 октября Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме / © pexels.com

А еще 25 октября Всемирный день осведомленности о миелодиспластическом синдроме. Миелодиспластические синдромы (МДС) — это группа заболеваний, при которых костный мозг производит недостаточное количество здоровых клеток крови или образует неправильно развивающиеся клетки. Поэтому у человека могут возникать анемия, повышенная утомляемость, частые инфекции и склонность к кровотечениям. В некоторых случаях МДС может прогрессировать до острого миелоидного лейкоза.

25 октября в Украине переход на зимнее время / © pexels.com

25 октября в Украине переход на зимнее время. Традиционно в Украине часы переводят в последнее воскресенье октября. В ночь перехода в 04:00 стрелки часов переводят на 03:00, благодаря чему люди получают дополнительный час сна. Большинство современных смартфонов, компьютеров и смарт-часов меняют время автоматически.

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