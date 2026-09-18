Какой праздник 25 сентября 2026 года / © ТСН

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25 сентября 2026 года — пятница. 1674-й день войны в Украине.

Какой праздник 25 сентября

25 сентября верующие празднуют День памяти преподобной Евфросинии / © pexels.com

25 сентября верующие празднуют День памяти преподобной Евфросинии. Она жила в XII веке и была княжной по имени Предслава. Еще молодой отказалась от брака и выбрала монашескую жизнь, получив имя Евфросиния. Она занималась просвещением: переписывала книги, способствовала развитию образования, основывала монастыри и храмы. Евфросиния также совершила паломничество в Иерусалим, где и умерла примерно в 1167 году. В христианской традиции ее чтят как пример веры, мудрости, духовной силы и служения людям.

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25 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день фармацевта / © pexels.com

25 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день фармацевта. Его начала Международная фармацевтическая федерация (FIP) 2009 года, чтобы подчеркнуть важную роль фармацевтов в системе здравоохранения. Фармацевт — это не только человек, отпускающий лекарства в аптеке. Специалисты этой профессии помогают обеспечивать безопасное и правильное применение лекарственных средств, консультируют пациентов, участвуют в создании и контроле качества препаратов и профилактике заболеваний.

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25 сентября Всемирный день мечты / © pexels.com

Также 25 сентября Всемирный день мечты. Это неофициальная международная инициатива, посвященная мечтам, личным целям и стремлению воплощать желаемое в жизнь. Идея этого дня появилась в 2012 году благодаря американской активистке и преподавательнице Озиоме Эгвуонву. Она предложила воспринимать мечту не только как фантазию, но и начало реальных изменений — определить то, чего хочется, сформулировать цель и сделать хотя бы один конкретный шаг к ней.

25 сентября Всемирный день тренеров / © pexels.com

А еще 25 сентября Всемирный день тренеров. Это день, посвященный людям, которые помогают другим развиваться, совершенствовать навыки и достигать поставленных целей, прежде всего, спортивным тренерам, наставникам и коучам. Тренер — это не только человек, обучающий технику или программу занятий. Хороший наставник мотивирует, поддерживает, помогает поверить в свои силы, пережить неудачи и продолжать двигаться вперед.

25 сентября празднуют Международный день осведомленности об атаксии / © pexels.com

25 сентября празднуют Международный день осведомленности об атаксии. Его цель — привлечь внимание к атаксии, поддержать людей, живущих с ней, и способствовать лучшему пониманию этих нарушений. Атаксия — это нарушение координации движений, которое может возникать вследствие различных заболеваний или поражений нервной системы. Человеку может быть сложно сохранять равновесие, ходить, выполнять точные движения, говорить или контролировать движения глаз. Атаксия бывает как приобретенной, так и наследственной.

25 сентября Всемирный день легких / © pexels.com

Также 25 сентября Всемирный день легких. Его начал Форум международных респираторных обществ (FIRS), чтобы привлечь внимание к здоровью легких и распространенности респираторных заболеваний в мире. Этот день напоминает о таких серьезных проблемах, как астма, хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ), туберкулез, пневмония и рак легких. Значительное внимание уделяется также влиянию курения, загрязнению воздуха и вредным условиям труда.

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