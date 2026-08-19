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Категория
Разное
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2 мин

Какой 26 августа праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

26 августа Международный день собак. Верующие чтят память святых мучеников Андриана и Натальи. До Нового года осталось 132 дня.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 26 августа 2026 года

Какой праздник 26 августа 2026 года / © ТСН

26 августа 2026 года — среда. 1644 день войны в Украине.

Какой праздник 26 августа

26 августа верующие празднуют День памяти святых мучеников Андриана и Натальи / © pexels.com

26 августа верующие празднуют День памяти святых мучеников Андриана и Натальи / © pexels.com

26 августа верующие празднуют День памяти святых мучеников Андриана и Натальи. Андриан был римским воином и язычником, но, увидев мужество христианских мучеников, уверовал во Христа. За это его арестовали и подвергли жестоким пыткам. Его жена Наталья, уже являвшаяся христианкой, поддерживала его в испытаниях и осталась рядом до конца. После мученической смерти Андриана Наталья посвятила свою жизнь молитве и сохранила память мужа. В христианской традиции святые Андриан и Наталья являются символом супружеской верности, любви, духовной поддержки и мужества в испытаниях.

26 августа в Украине и мире празднуют Международный день собак / © pexels.com

26 августа в Украине и мире празднуют Международный день собак / © pexels.com

26 августа в Украине и мире празднуют Международный день собак. Праздник начала в 2004 году американская защитница животных Коллин Пейдж, чтобы привлечь внимание к важности собак в жизни людей, а также напомнить о проблеме бездомных животных и необходимости ответственного отношения к домашним любимцам. Собаки не только дарят радость, но и помогают людям во многих областях: работают как служебные и спасательные животные, сопровождают людей с нарушениями зрения, поддерживают во время терапии и просто становятся верными членами семьи.

26 августа Международный день актера / © pexels.com

26 августа Международный день актера / © pexels.com

Также 26 августа Международный день актера. Этот день посвящен актерам за их труд, талант и способность через образы и эмоции рассказывать истории, заставлять людей смеяться, сопереживать и задумываться над жизнью. У актерского искусства древняя история — оно берет начало еще с античного театра Древней Греции. На протяжении веков актеры стали важной частью культуры, ведь именно они помогают оживлять литературные произведения, исторические события и переживания.

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