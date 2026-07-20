Какой праздник 26 июля 2026 года / © ТСН

Реклама

26 июля 2026 года — воскресенье. 1613-й день войны в Украине.

Какой праздник 26 июля

26 июля верующие празднуют День памяти святого священномученика Ермолая и тех, что с ним / © pexels.com

26 июля верующие празднуют День памяти святого священномученика Ермолая и тех, кто с ним. Он был пресвитером в городе Никомидия. После того как большинство местных христиан погибло за веру, он продолжал тайно проповедовать Евангелие. Именно он обратил в христианство будущего великомученика Пантелеймона и окрестил его. За отказ отречься от Христа Ермолая вместе с двумя сподвижниками — Ермиппом и Ермократом — арестовали. Они мужественно выдержали допросы и пытки, оставшись верны своей вере, после чего были казнены.

26 июля в Украине празднуют День работников торговли / © unsplash.com

26 июля в Украине празднуют День работников торговли. Выпадает на последнее воскресенье июля. Праздник был установлен Указом Президента Украины от 5 июня 1995 № 427/95. Сфера торговли является одной из важнейших отраслей экономики. Именно ее работники обеспечивают бесперебойную поставку товаров, помогают покупателям сделать правильный выбор и создают комфортные условия для ежедневных покупок. Особенно ценен их труд в непростые времена, когда стабильная работа магазинов и торговых сетей помогает поддерживать жизнь общин.

Реклама

26 июля Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей / © pexels.com

Также 26 июля Всемирный день бабушек, дедушек и стариков. Выпадает на четвертое воскресенье июля. Праздник был начат в 2021 году по инициативе главы Католической Церкви — Папа Франциск. Цель этого дня — привлечь внимание к потребностям пожилых людей, напомнить о важности заботы, уважения и поддержки старшего поколения, а также укрепить связь между разными поколениями. Это хорошая возможность поблагодарить бабушек и дедушек за их любовь, заботу, семейные традиции и бесценный жизненный опыт.

26 июля День холистической терапии / © pexels.com

А еще 26 июля День холистической терапии. Слово «холистический» происходит от греческого holos, что означает «целостный». В отличие от подхода, который сосредоточивается только на лечении отдельных симптомов, холистическая терапия стремится найти и устранить причины дисбаланса в организме, учитывая образ жизни, уровень стресса, питание, сон, физическую активность и эмоциональное состояние человека.

26 июля Международный день осведомленности о болезни Гоше / © pexels.com

26 июля Международный день осведомленности о болезни Гоше. Болезнь Гоше возникает из-за дефицита фермента глюкоцереброзидазы, вследствие чего в клетках организма накапливаются жировые вещества. Чаще всего поражаются селезенка, печень, костный мозг и кости. Среди распространенных симптомов — увеличение селезенки и печени, анемия, низкий уровень тромбоцитов, боли в костях, частые переломы, повышенная утомляемость и склонность к кровотечениям.

26 июля Всемирный день тофа / © pexels.com

Также 26 июля Всемирный день тофа. Тофу, который еще называют соевым сыром, изготовляют из соевого молока путем его свертывания и прессования. Этот продукт возник в Китае более двух тысяч лет назад, а затем стал неотъемлемой частью кухонь Японии, Кореи, Вьетнама и других стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Сегодня тофу популярен во всем мире не только среди вегетарианцев и веганов, но и среди людей, стремящихся разнообразить свой рацион.

Реклама

26 июля Международный день сохранения мангровых экосистем / © pexels.com

А еще 26 июля Международный день сохранения мангровых экосистем. Мангровые экосистемы — это уникальные леса, произрастающие в прибрежных тропических и субтропических районах, где соленая морская вода смешивается с пресной. Благодаря особым корневым системам мангровые деревья могут выживать в условиях приливов, высокой солености и недостатка кислорода в почве.

26 июля празднуют День парашютиста в Украине / © КМДА

26 июля празднуют День парашютиста в Украине. Это неофициальный профессиональный праздник, объединяющий спортсменов-парашютистов, военнослужащих, спасателей, инструкторов и всех, кто увлекается парашютным спортом. Дата связана с историческим событием, состоявшимся 26 июля 1930 года, когда были проведены первые массовые обучающие прыжки с самолета. Именно они дали толчок развитию парашютизма, который впоследствии приобрел популярность и в Украине как спортивная, военная и авиационная дисциплина.

Новости партнеров