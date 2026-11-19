Какой праздник 26 ноября 2026 года / © ТСН

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26 ноября 2026 года — четверг. 1736-й день войны в Украине.

Какой праздник 26 ноября

26 ноября верующие празднуют День памяти преподобного Алипия Столбника / © pexels.com

26 ноября верующие празднуют День памяти преподобного Алипия Столбника. С юных лет он посвятил себя служению Богу. По преданию, Алипий задался целью вести суровую аскетическую жизнь и поселился на вершине высокого столба, где провел около 53 лет в молитве и посте. К нему приходили люди за духовным советом, молитвой и исцелением. Считается, что у него был дар прозорливости и помогал тем, кто обращался к нему с верой.

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26 ноября в США празднуют День благодарения / © pexels.com

26 ноября в США празднуют День благодарения. Один из важнейших семейных праздников в США, который посвящен благодарности за урожай, благополучие, здоровье, поддержку близких и все хорошее, что произошло в течение года. Праздник имеет давнюю историю и связан с первыми европейскими поселенцами в Северной Америке. День благодарения напоминает о важности благодарности за семью, друзей, поддержку, возможности и ежедневные вещи, которые часто воспринимаются как должное.

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26 ноября Международный день борьбы с ожирением / © pexels.com

Также 26 ноября Международный день борьбы с ожирением. День, призванный привлечь внимание к проблеме избыточного веса, ее влиянию на здоровье и способам профилактики и лечения ожирения. Главная цель — распространять достоверную информацию о причинах ожирения, поощрять профилактику, улучшать доступ к медицинской помощи и бороться со стигматизацией людей с избыточным весом.

26 ноября Всемирный день оливкового дерева / © pexels.com

А еще 26 ноября Всемирный день оливкового дерева. Это международный праздник, посвященный одному из древнейших культурных деревьев в мире, который на протяжении тысячелетий символизирует мир, мудрость, гармонию и долголетие. Праздник был официально провозглашен ЮНЕСКО в 2019 году на 40-й сессии Генеральной конференции организации. Инициаторами выступили Ливан и Тунис.

26 ноября празднуют Всемирный день устойчивого транспорта / © pexels.com

26 ноября празднуют Всемирный день устойчивого транспорта. Это международная дата, призванная привлечь внимание к развитию экологического, безопасного, доступного и эффективного транспорта, уменьшающего негативное влияние на окружающую среду. Праздник был официально начат Генеральной Ассамблеей ООН 16 мая 2023 года. Впервые он был отмечен 26 ноября 2023 года.

26 ноября Международный день сапожника / © pexels.com

Также 26 ноября Международный день сапожника. Это профессиональный праздник мастеров, которые производят, ремонтируют и реставрируют обувь. Оно посвящено одному из древнейших ремесел, остающемуся востребованным даже в эпоху массового производства.

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