Какой праздник 26 октября 2026 года / © ТСН

Реклама

26 октября 2026 года — понедельник. 1705-й день войны в Украине.

Какой праздник 26 октября

26 октября верующие празднуют День памяти великомученика Димитрия Мироточца / © unsplash.com

26 октября верующие празднуют День памяти великомученика Димитрия Мироточца. Он жил в III–IV веках и являлся римским военачальником. Он открыто исповедовал христианство, за что подвергся преследованиям и принял мученическую смерть. Святого Димитрия почитают как защитника воинов, покровителя мужества и справедливости. Название Мироточец он получил через предания о миро, вытекавшем от его мощей и считавшемся целебным.

Реклама

26 октября в Украине и мире празднуют Международный день школьных библиотек / © pexels.com

26 октября в Украине и мире празднуют Международный день школьных библиотек. Выпадает на четвертый понедельник октября. Инициатором введения праздника стала Международная ассоциация школьных библиотек. Цель этого дня — привлечь внимание к важности чтения, поддержать школьных библиотекарей и напомнить, что библиотека является не только местом хранения книг, но и пространством для получения знаний, творчества и саморазвития.

Реклама

26 октября День интерсекс-людей / © pexels.com

Также 26 октября День интерсекс-людей. Это международная дата, призванная привлечь к правам интерсекс-людей, преодоление дискриминации и распространение осведомленности о естественном разнообразии человеческого организма. Интерсекс-люди рождаются с врожденными вариациями половых признаков — в частности, хромосом, гормонов, половых желез или анатомии, которые не полностью соответствуют типичным представлениям о мужском или женском теле. Эти особенности могут проявиться при рождении, в период полового созревания или быть обнаружены позже.

26 октября праздник приятных неожиданностей / © pexels.com

А еще 26 октября Праздник приятных неожиданностей. Его идея состоит в том, чтобы находить поводы для счастья в обычных вещах и дарить положительные эмоции близким. В этот день можно подготовить сюрприз для родных, подарить цветы без особого повода, написать приятное сообщение другу или сделать доброе дело для незнакомого человека. Даже чашка любимого кофе, неожиданный комплимент или искренняя улыбка способны улучшить настроение.

Новости партнеров

Новости партнеров