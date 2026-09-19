Какой праздник 26 сентября 2026 года / © ТСН

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26 сентября 2026 года — суббота. 1675-й день войны в Украине.

Какой праздник 26 сентября

26 сентября верующие празднуют Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова / © pexels.com

26 сентября верующие празднуют Переставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн Богослов был одним из двенадцати апостолов, автором Евангелия от Иоанна, трех посланий и, по церковной традиции, Откровения (Апокалипсиса). Именно ему Христос, пребывая на кресте, поручил заботиться о Своей Матери — Пресвятой Богородице. По церковному преданию, Иван прожил до глубочайшей старости. Почувствовав приближение конца земной жизни, он попросил учеников приготовить для него могилу, улегся в нее, после чего его засыпали землей. Когда ученики открыли могилу, тела апостола там не нашли. Поэтому Церковь называет это событие не просто смертью, а переставлением — переходом от земной жизни к вечной.

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26 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день здоровья окружающей среды / © pexels.com

26 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день здоровья окружающей среды. Его основала Международная федерация здоровья окружающей среды (IFEH) 2011 года. Цель этого дня — напомнить, что состояние окружающей среды оказывает непосредственное влияние на здоровье человека. Загрязненный воздух и вода, опасные химические вещества, отходы, изменение климата, шум и плохие санитарные условия могут вызывать или усугублять различные заболевания.

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26 сентября Международный день кружева / © pexels.com

Также 26 сентября Международный день кружева. Выпадает на последнюю субботу сентября. Сеть оплетения имеет многовековую историю. Особое распространение оно получило в Европе примерно в XVI веке. Кружево создают разными способами — с помощью иглы, коклюшек, крючка или других техник, образуя сложные ажурные орнаменты.

26 сентября Международный день кролика / © pexels.com

А еще 26 сентября Международный день кролика. Выпадает на четвертую субботу сентября. Главная цель этого дня — напомнить, что кролики нуждаются в ответственном и гуманном отношении. Домашний кролик — не просто милый подарок или животное для клетки: ему нужны простор для движения, правильное питание, ветеринарный уход, общение и безопасные условия жизни.

26 сентября празднуют Всемирный день контрацепции / © pexels.com

26 сентября празднуют Всемирный день контрацепции. Его начали в 2007 году, чтобы повышать осведомленность людей о контрацепции и ответственном планировании семьи. Главная цель этого дня — обеспечить людям доступ к достоверной информации о различных методах предотвращения нежелательной беременности, помочь осознанно выбирать метод контрацепции и уменьшать количество незапланированных беременностей.

26 сентября День косатки Шама / © pexels.com

Также 26 сентября День косатки Шама. Это неофициальный памятный день, связанный со знаменитой косаткой Шаму, ставшей одним из самых известных символов морских парков в США. Шама была косаткой, выловленной в дикой природе 1965 года. Впоследствии она очутилась в SeaWorld San Diego, где участвовала в выступлениях. Ее имя стало настолько популярным, что позже Shamu использовали как сценическое имя для многих других косаток в шоу SeaWorld.

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26 сентября День специалиста по управлению персоналом / © pexels.com

А еще 26 сентября День специалиста по управлению персоналом. Специалист по управлению персоналом, или HR-менеджер, помогает находить новых работников, организует адаптацию и обучение, участвует в формировании корпоративной культуры, оценке работы и мотивации команды. Современный HR — это гораздо больше, чем традиционная кадровая работа: он помогает создавать среду, в которой люди могут эффективно работать и профессионально развиваться.

26 сентября празднуют День рождения грамофона / © pexels.com

26 сентября празднуют День рождения граммофона. Эта дата связана с изобретателем Эмилем Берлинером, который в 1887 году подал заявку на патент устройства для записи и воспроизведения звука, получившего название граммофон. В отличие от фонографа Томаса Эдисона, использовавшего цилиндры, изобретение Берлинера записывало звук на плоские диски. Именно эта идея стала основой для массового производства грампластинок и оказала значительное влияние на развитие музыкальной индустрии.

26 сентября Европейский день языков / © pexels.com

Также 26 сентября Европейский день языков. Он был начат в 2001 году по инициативе Council of Europe после проведения Европейского года языков. Цель этого дня — популяризировать изучение языков, поддерживать языковое разнообразие Европы и поощрять людей изучать иностранные языки на протяжении всей жизни.

26 сентября Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия / © pexels.com

А еще 26 сентября Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 2013 году. Цель этого дня — привлечь мир к опасности ядерного оружия и напомнить о необходимости ядерного разоружения и недопущения ядерной войны.

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