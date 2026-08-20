Какой праздник 27 августа 2026 года / © ТСН

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27 августа 2026 года — четверг. 1645-й день войны в Украине.

Какой праздник 27 августа

27 августа верующие празднуют День памяти преподобного Пимена / © pexels.com

27 августа верующие празднуют День памяти преподобного Пимена. Один из самых уважаемых христианских подвижников IV–V веков, всю свою жизнь посвятивший молитве, посту и духовному совершенствованию в египетской пустыне. Он прославился мудростью, смирением и милосердием, а его духовные наставления стали примером для многих поколений монахов и мирян. Православная Церковь чтит преподобного Пимена как образец терпения, любви к Богу и ближним.

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27 августа в Украине и мире празднуют Международный день бокса / © pexels.com

27 августа в Украине и мире празднуют Международный день бокса. Спортивный праздник, посвященный одному из самых популярных видов единоборств. Его создали, чтобы популяризировать бокс, поддержать спортсменов и напомнить о важности силы, выносливости, дисциплины и честной борьбы. В этот день в разных странах проводят турниры, открытые тренировки, показательные поединки и спортивные мероприятия, которые знакомят людей с боксом и вдохновляют молодежь вести активный и здоровый образ жизни.

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27 августа Международный день лотереи / © pexels.com

Также 27 августа Международный день лотереи. Лотереи существуют уже много веков и в разное время помогали финансировать строительство дорог, мостов, учебных заведений и других общественных проектов. Сегодня этот день привлекает внимание к ответственному участию в азартных играх, напоминая, что лотерея — это прежде всего развлечение, где шанс на выигрыш определяется случаем, а не способом заработка.

27 августа День украинского сала / © pexels.com

А еще 27 августа День украинского сала. Сало издавна является традиционным продуктом, который ценят питательность, простоту хранения и многообразие способов приготовления. В этот день проводятся гастрономические фестивали, ярмарки, дегустации и кулинарные конкурсы, популяризируя украинские традиции и национальную кухню. День украинского сала напоминает о богатом кулинарном наследии Украины и его уникальных гастрономических традициях.

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