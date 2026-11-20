Какой праздник 27 ноября 2026 года / © ТСН

Реклама

27 ноября 2026 года — пятница. 1737 день войны в Украине.

Какой праздник 27 ноября

27 ноября верующие празднуют День памяти великомученика Якова Персиянина / © pexels.com

27 ноября верующие празднуют День памяти великомученика Якова Персиянина. По преданию, Иаков был знатным персом и первоначально служил при дворе персидского царя Ездигерда I. Под влиянием окружения он отрекся от христианской веры. Однако его мать и жена осудили этот поступок, и их слова побудили Иакова вернуться в христианство. Когда царь узнал о его возвращении к вере, Иакова подвергли жестоким пыткам. Ему постепенно отсекали пальцы рук и ног, а потом конечности. Несмотря на страшные страдания, он не отрекся от Христа и молился до последнего вздоха.

Реклама

27 ноября в Украине и мире празднуют Черную пятницу / © pexels.com

27 ноября в Украине и мире празднуют Черную пятницу. Черная пятница приходится на день после Дня благодарения в США, который отмечается в четвертый четверг ноября. Поэтому дата каждый год меняется. Традиционно распродажи длятся один день, но сейчас многие магазины начинают акции за несколько дней или даже недель до этой даты. Часто они продолжаются до Киберпонедельника.

Реклама

27 ноября День защиты черепах / © pexels.com

Также 27 ноября День защиты черепах. Всемирный день черепах положила начало в 2000 году американская организация American Tortoise Rescue, основанная Сьюзен Теллем и Маршаллом Томпсоном. Главной целью инициативы стало привлечение внимания общества к проблемам черепах, оказавшихся под угрозой исчезновения из-за деятельности человека.

27 ноября День основания Национальной Академии Наук Украины / © unsplash.com

А еще 27 ноября День основания Национальной Академии Наук Украины. Идею создания украинской академии наук реализовали во времена Украинского государства под руководством гетмана Павла Скоропадского. 14 ноября 1918 он подписал закон «Об учреждении Украинской академии наук в Киеве». В организацию нового учреждения присоединились известные украинские и европейские ученые. Первым президентом Академии избрали выдающегося ученого, геолога и геохимика Владимир Вернадский, а непременным секретарем стал востоковед Агатангел Крымский.

27 ноября празднуют День шпилек и игл / © pexels.com

27 ноября празднуют День шпилек и игл. Заколки и иглы сопровождают людей на протяжении тысячелетий. Они помогали создавать одежду, украшать ткани, производить бытовые вещи и развивать различные виды рукоделия. Первые иглы появились еще в доисторические времена. Археологи находили изделия из костей, рогов и бивней животных, которыми первобытные люди сшивали шкуры для изготовления одежды.

Новости партнеров

Новости партнеров