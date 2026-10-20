Какой праздник 27 октября 2026 года / © ТСН

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27 октября 2026 года — вторник. 1706-й день войны в Украине.

Какой праздник 27 октября

27 октября верующие празднуют День памяти мученика Нестора / © unsplash.com

27 октября верующие празднуют День памяти мученика Нестора. Раннехристианский святой, живший в III веке в городе Солунь (ныне Салоники, Греция). По преданию, он был юношей и учеником святого Димитрия Солунского. Нестор прославился смелостью и крепкой верой в Иисуса Христа. Он выступил против силача Лия, который по приказу императора убивал христиан, и победил его в поединке. За это Нестор был казнен по приказу императора Максимиана.

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27 октября в Украине празднуют День украинской письменности и языка / © pexels.com

27 октября в Украине празднуют День украинской письменности и языка. Праздник начался в 1997 году. Его цель — популяризировать украинский язык, поддерживать развитие украинской письменности и поощрять людей общаться на родном языке. В этот день традиционно проводят языковые конкурсы, тематические мероприятия и пишут радиодиктанты национального единства.

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27 октября Международный день панды / © pexels.com

Также 27 октября Международный день панды. Панды обитают преимущественно в горных районах Китая и питаются по большей части бамбуком. Несмотря на свой милый вид, эти животные долгое время находились под угрозой исчезновения из-за потери природной среды и деятельности человека. Благодаря природоохранным программам численность больших панд постепенно восстанавливается.

27 октября Всемирный день эрготерапии или трудотерапии / © pexels.com

А еще 27 октября Всемирный день эрготерапии или трудотерапии. Его начала в 2010 году Всемирная федерация эрготерапевтов (WFOT), чтобы привлечь внимание к важности этой профессии и ее вкладу в улучшение качества жизни людей. Эрготерапия — это направление реабилитации, которое помогает людям восстанавливать или развивать навыки, необходимые для повседневной жизни. Эрготерапевты работают с людьми, которые пережили травмы, инсульты, имеют инвалидность или другие нарушения, затрудняющие выполнение привычных дел. Они помогают снова научиться самостоятельно одеваться, готовить еду, работать и участвовать в общественной жизни.

27 октября празднуют Всемирный день аудиовизуального наследия / © pexels.com

27 октября празднуют Всемирный день аудиовизуального наследия. Его начали в 2005 году, чтобы привлечь внимание к важности сохранения кинофильмов, телевизионных и радиозаписей, фотографий и других аудиовизуальных материалов, отражающих историю человечества. Аудиовизуальное наследие помогает сохранять память о важных исторических событиях, культурных традициях, выдающихся личностях и повседневной жизни людей прошлых поколений. Однако многие из таких материалов находятся под угрозой исчезновения из-за старения носителей, повреждения пленок и устаревших технологий воспроизведения.

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