Какой праздник 28 августа 2026 года / © ТСН

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28 августа 2026 года — пятница. 1646-й день войны в Украине.

Какой праздник 28 августа

28 августа верующие празднуют День памяти преподобного Моисея Мурина / © pexels.com

28 августа верующие празднуют День памяти преподобного Моисея Мурина. Он жил в IV веке в Египте, был эфиопского происхождения. В молодости Моисей вел грешную жизнь: был предводителем разбойников, но впоследствии глубоко раскаялся, оставил прошлое и ушел в монастырь. В монастыре он стал известен своим смирением, постом и молитвой, преодолев старые страсти. Впоследствии стал священником и духовным наставником для многих монахов. Погиб около 400 года во время нападения разбойников на скит.

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28 августа в Украине и мире празднуют Международный день публичного чтения комиксов / © pexels.com

28 августа в Украине и мире празднуют Международный день публичного чтения комиксов. Это неофициальный праздник, созданный в 2010 году, чтобы популяризировать комиксы как форму искусства и литературы и показать, что их можно читать не только детям, но и людям любого возраста. Идея праздника проста: взять любимый комикс и читать его в общественном месте — в парке, кафе, библиотеке или транспорте — открыто демонстрируя свою любовь к этому жанру.

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28 августа День галстука-бабочки / © pexels.com

Также 28 августа День галстука-бабочки. История галстука-бабочки уходит в XVII век. Считается, что происхождение ее связано с хорватскими солдатами, которые во время Тридцатилетней войны носили шейные платки для закрепления воротника. Французы переняли этот стиль, а слово cravate («галстук») происходит от названия «хорват». Впоследствии аксессуар превратился в современный галстук-бабочка.

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