Какой день 28 июля 2026 года / © ТСН

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28 июля 2026 года — вторник. 1615-й день войны в Украине.

Какие важные события 28 июля

28 июля верующие чтят День памяти святых апостолов и дьяконов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена / © unsplash.com

28 июля верующие чтят День памяти святых апостолов и диаконов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Прохор — по церковному преданию, был спутником апостола Иоанна Богослова, а позже стал епископом в Никомидии. Он ревностно проповедовал христианство и принял мученическую смерть за веру. Никанор — один из первых дьяконов, по преданию, погиб мучеником во время преследования христиан в Иерусалиме. Тимон стал епископом города Бостры в Аравии. Он активно распространял Евангелие и по церковной традиции также завершил жизнь мученической смертью. Пармен верно служил Церкви как диакон. По преданию, погиб во времена гонений на христиан, оставшись преданным Христу до конца.

28 июля в Украине День памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену / © pixabay.com

28 июля в Украине День памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. Государственная памятная дата, установленная Постановлением Верховной Рады Украины 22 июля 2025 года.

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Этот день посвящен памяти украинских военнослужащих, добровольцев, волонтеров, медиков и гражданских граждан, погибших в плену или ставших жертвами казней и пыток во время российской агрессии против Украины. Он призван напомнить о преступлениях против военнопленных и гражданских, а также почтить мужество и несгибаемость тех, кто отдал жизнь за Украину. Дата 28 июля выбрана не случайно. Она связана с трагедией в Оленовке, где в ночь на 29 июля 2022 года в результате взрыва в колонии, где содержали украинских военнопленных — защитников Мариуполя и «Азовстали», погибли десятки украинских защитников, еще более сотни получили ранения. Это событие стало одним из самых трагических символов преступлений против украинских пленных.

28 июля Всемирный день борьбы с гепатитом / © pexels.com

Также 28 июля Всемирный день борьбы с гепатитом. Эту дату начала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), чтобы повысить осведомленность о вирусных гепатитах, их профилактике, своевременной диагностике и лечении. День приурочен ко дню рождения американского ученого Баруха Блумберга, открывшего вирус гепатита B и разработавшего первую вакцину против него.

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