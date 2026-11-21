- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 14
- Время на прочтение
- 3 мин
Какой 28 ноября день — все о важных событиях, кого чествует Церковь
28 ноября, День памяти жертв Голодомора. Верующие чтят память преподобномученика Стефана Нового. До Нового года осталось 33 дня.
28 ноября 2026 года — суббота. 1738-й день войны в Украине.
Какой день 28 ноября
28 ноября верующие чтят День памяти преподобномученика Стефана Нового. Он родился в Константинополе около 715 года. С юности посвятил себя монашеской жизни, а затем поселился на горе Святого Аксентия, где стал игуменом монастыря. Во времена императора Константина V, преследовавшего почитателей икон, Стефан открыто выступил против иконоборчества. За свою непоколебимую веру подвергся тюремному заключению, пыткам и в конце концов был убит в 767 году.
28 ноября в Украине и мире День памяти жертв Голодомора. Голодомор стал следствием насильственной коллективизации, принудительного изъятия зерна и других продуктов питания, конфискации продовольствия и блокировки выезда крестьян из голодающих территорий. Людей лишали возможности спастись от голодной смерти. День памяти приходится каждый год на четвертую субботу ноября. В этот день украинцы зажигают свечи памяти на подоконниках, посещают мемориальные мероприятия и чествуют погибших минутой молчания. Главный символ этого дня — «Свеча памяти», олицетворяющая скорбь за невинными жертвами и напоминающая о необходимости хранить историческую правду.
28 ноября День логиста. Логисты отвечают за планирование маршрутов, контроль складских запасов, оформление грузов, координацию транспортировки и своевременную поставку продукции. От их работы зависит стабильность торговли, производства и многих других отраслей экономики.
Также 28 ноября Всемирный день милосердия. Его главная цель — напомнить о важности милосердия в повседневной жизни, поддержке одиноких людей, помощи нуждающимся, заботе о пожилых людях, детях и нуждающихся в внимании и защите. Этот день поощряет приобщаться к благотворительным инициативам, волонтерству, посещать людей, которые чувствуют себя одинокими, помогать приютам для животных и поддерживать тех, кто переживает трудные времена.
А еще 28 ноября Международный день системного инженера. Системные инженеры работают в разных отраслях: информационных технологиях, авиации, космической промышленности, машиностроении, энергетике и телекоммуникациях. Они анализируют требования к будущим системам, согласовывают работу различных компонентов, контролируют их совместимость и помогают обеспечить надежность и безопасность готовых решений.
28 ноября День Красной планеты. Марс получил такую окраску из-за большого количества оксидов железа (ржавчины) в почве и пыли. Планета имеет горные хребты, глубокие каньоны, кратеры и полярные шапки из льда. Именно на Марсе расположена гора Олимп — самый известный вулкан Солнечной системы.
Также 28 ноября День работника системы финансового мониторинга в Украине. Работники финансового мониторинга контролируют финансовые операции, анализируют происхождение средств, выявляют признаки отмывания преступных доходов, финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения. К этой системе входят государственные органы, банки, финансовые учреждения и другие субъекты первичного финансового мониторинга.
А еще 28 ноября Международный день осведомленности об ауре. Приверженцы этого представления считают, что аура может отражать эмоциональное состояние, настроение и внутреннюю энергию человека. В разных духовных практиках ее описывают с помощью цвета, каждому из которых приписывают определенное символическое значение. Например, зеленый связывают с гармонией, синий — со спокойствием, желтый — с оптимизмом и творчеством.