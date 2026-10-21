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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Какой 28 октября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

28 октября, День бабушек и дедушек. Верующие чтят память мучеников Терентия и Неонилы. До Нового года осталось 69 дней.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 28 октября 2026 года

Какой праздник 28 октября 2026 года / © ТСН

28 октября 2026 года — среда. 1707 день войны в Украине.

Какой праздник 28 октября

28 октября верующие празднуют День памяти мучеников Терентия и Неонилы / © pexels.com

28 октября верующие празднуют День памяти мучеников Терентия и Неонилы / © pexels.com

28 октября верующие празднуют День памяти мучеников Терентия и Неонилы. Христианские святые, жившие в III веке во время преследований христиан в Римской империи. По церковному преданию Терентий и его жена Неонила воспитали детей в христианской вере. Когда семью заставляли отречься от Христа и поклониться языческим богам, они остались верны своим убеждениям. За это Терентий, Неонила и их дети приняли мученическую смерть.

28 октября в Украине празднуют День бабушек и дедушек / © pexels.com

28 октября в Украине празднуют День бабушек и дедушек / © pexels.com

28 октября в Украине празднуют День бабушек и дедушек. В этот день внуки поздравляют бабушек и дедушек, дарят им цветы, открытки и подарки, звонят по телефону или проводят время вместе. Праздник напоминает о важности внимания к старшим родственникам, благодарности за их любовь и поддержку.

28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков / © КМДА

28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков / © КМДА

Также 28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Именно в этот день 1944 советские войска заняли территорию Закарпатья, которая в то время оставалась под контролем нацистской Германии и ее союзников. Это событие ознаменовало завершение изгнания нацистских окупантов из украинских земель.

28 октября Международный день креольской культуры / © pexels.com

28 октября Международный день креольской культуры / © pexels.com

А еще 28 октября Международный день креольской культуры. Праздник посвящен сохранению и популяризации креольских языков, традиций, музыки, танцев и кухни. Креольская культура сформировалась в результате взаимодействия разных народов и культур, в частности в регионах Карибского бассейна, Индийского океана и других частях света. Она объединяет африканские, европейские, азиатские и местные традиции. Креольские языки возникали в условиях общения людей, говоривших на разных языках, и со временем становились полноценными средствами повседневного общения.

28 октября празднуют Международный день анимации / © pexels.com

28 октября празднуют Международный день анимации / © pexels.com

28 октября празднуют Международный день анимации. Праздник посвящен искусству создания мультфильмов и всем работающим над анимационными фильмами: художникам, режиссерам, сценаристам, аниматорам и специалистам по визуальным эффектам. Дату избрали в честь первого публичного показа оптического театра французского изобретателя Эмиля Рейно, состоявшегося 28 октября 1892 года в Париже. Его изобретение позволяло демонстрировать движущиеся рисованные изображения задолго до появления современного кинематографа.

28 октября Всемирный день дзюдо / © pexels.com

28 октября Всемирный день дзюдо / © pexels.com

Также 28 октября Всемирный день дзюдо. Дату выбрали в честь дня рождения Дзигоро Кано — японского педагога, основавшего дзюдо 1882 года. Дзюдо возникло в Японии на основе традиционных боевых искусств. Оно сочетает приемы бросков, удержаний и борьбы в партере, а также обучает самоконтролю, дисциплине и уважению соперника. Название «дзюдо» переводится как «мягкий путь».

28 октября День дикой пищи / © pexels.com

28 октября День дикой пищи / © pexels.com

А еще 28 октября День дикой еды. Цель этого дня — привлечь внимание к природным пищевым ресурсам, традициям сбора дикорастущих продуктов и использования местных сезонных ингредиентов в кулинарии. В разных странах люди знакомятся со съедобными растениями, готовят блюда из лесных ягод и грибов, а также узнают больше о природе своего региона.

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