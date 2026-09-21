Какой праздник 28 сентября 2026 года / © ТСН

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28 сентября 2026 года — понедельник. 1677 день войны в Украине.

Какой праздник 28 сентября

28 сентября верующие празднуют День памяти преподобного исповедника Харитона / © pexels.com

28 сентября верующие празднуют День памяти преподобного исповедника Харитона. Во времена гонений на христиан его заключили в тюрьму и пытали за веру, но он не отрекся от Христа, за что и получил название Исповедник. После прекращения гонений Харитон поселился в Палестине и посвятил жизнь молитве и уединению. Он основал несколько монастырей-лавр, вокруг которых сформировались монашеские общины. Святой Харитон особо подчеркивал смирение, молитву, воздержание и доверие Богу. По церковному преданию он прожил долгую жизнь и мирно отошел к Господу.

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28 сентября в Украине и мире празднуют Международный день общего доступа к информации / © pexels.com

28 сентября в Украине и мире празднуют Международный день общего доступа к информации. Его цель — напомнить, что возможность получать общественно важную информацию является важной составляющей свободы слова, прозрачности власти и участия граждан в жизни общества. Первоначально 28 сентября праздновали как Международный день права знать. В 2015 году ЮНЕСКО провозгласила эту дату Международным днем всеобщего доступа к информации, а в 2019 году Генеральная Ассамблея ООН закрепила ее на международном уровне.

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28 сентября Всемирный день борьбы против бешенства / © pexels.com

Также 28 сентября Всемирный день борьбы против бешенства. Его начали в 2007 году, чтобы привлекать внимание к профилактике бешенства и важности вакцинации животных. Дата избрана в честь Луи Пастера, скончавшегося 28 сентября 1895 года. Именно он вместе с коллегами разработал одну из первых эффективных вакцин против бешенства.

28 сентября Международный день права знать / © pexels.com

А еще 28 сентября Международный день права знать. Его положили начало в 2002 году представители организаций, занимающихся защитой свободы информации, во время встречи в Софии, Болгария. Цель этого дня — напомнить, что каждый человек имеет право получать информацию о деятельности органов власти и общественно важных вопросах. Открытость информации помогает гражданам защищать свои права, контролировать работу государственных учреждений и противодействовать коррупции.

28 сентября празднуют День свободы от голода / © pexels.com

28 сентября празднуют День свободы от голода. Он призван обратить внимание на проблемы голода, недоедания и бедности в мире, а также на необходимость обеспечения людей достаточным и полноценным питанием. День связан с деятельностью американской некоммерческой организации Freedom from Hunger, которая много лет реализовывала программы по борьбе с хроническим голодом и бедностью, особенно среди женщин и семей в странах с низкими доходами.

28 сентября Международный день безопасных абортов / © pexels.com

Также 28 сентября Международный день безопасных абортов. Это международная информационная и правозащитная дата, посвященная вопросам доступа к безопасному прерыванию беременности и охране репродуктивного здоровья. История даты ведет начало в Латинской Америке и Карибском регионе, где 28 сентября с 1990-х годов проводились кампании по декриминализации абортов. Впоследствии инициатива приобрела международный масштаб.

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