Какой праздник 29 ноября 2026 года / © ТСН

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29 ноября 2026 года — воскресенье. 1739-й день войны в Украине.

Какой праздник 29 ноября

29 ноября верующие празднуют День памяти мучеников Парамона и Филумена / © pexels.com

29 ноября верующие празднуют День памяти мучеников Парамона и Филумена. По церковному преданию, святой Парамон жил в III веке во время правления императора Декия. Он открыто выступил против жестокого преследования христиан и отказался отречься от своей веры. За это его казнили вместе с большой группой христиан. Святой Филумен также почитается как мученик за христианскую веру. Он принял страдание и смерть, не отказавшись от убеждений.

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29 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день молодежи / © pexels.com

29 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день молодежи. Инициатором стал Папа Римский Иоанн Павел II. В 1985 г. он официально провозгласил проведение Всемирного дня молодежи, стремясь объединить молодых христиан со всего мира. Первая официальная встреча состоялась в 1986 году.

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29 ноября Международный день Библии / © pexels.com

Также 29 ноября Международный день Библии. Выпадает на последнее воскресенье ноября. Международная инициатива International Day of the Bible началась в 2014 году с участием National Bible Association, American Bible Society и других партнерских организаций. Ее цель — привлечь внимание людей к чтению Библии и сделать Священное Писание более доступным для разных поколений.

29 ноября Международный день женщин-правозащитников / © pexels.com

А еще 29 ноября Международный день женщин-правозащитников. Идея начать этот день возникла во время Первой международной консультации по защите женщин-правозащитников, которая состоялась в ноябре 2005 года в Коломбо (Шри-Ланка). Участники встречи предложили 29 ноября сделать днем признания и поддержки деятельности женщин, защищающих права человека. Праздновать его начали с 2006 года.

29 ноября празднуют Международный день ягуара / © pexels.com

29 ноября празднуют Международный день ягуара. Это экологическая дата, посвященная сохранению ягуаров, защите их природной среды и привлечению внимания к угрозам, которые могут привести к исчезновению этих хищников. Международный день ягуара был начат в 2018 году во время конференции ООН по биоразнообразию, которая проходила в египетском Шарм-эш-Шейхе. Инициаторами выступили правительства стран Латинской Америки и международные природоохранные организации. Дату 29 ноября избрали для привлечения внимания к необходимости совместных усилий по сохранению этого вида.

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