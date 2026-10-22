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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Какой 29 октября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

29 октября День военного финансиста Вооруженных Сил Украины и День рабочих службы вневедомственной охраны МВД Украины. Верующие чтят память преподобной Анастасии. До Нового года осталось 68 дней.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какой праздник 29 октября 2026 года

Какой праздник 29 октября 2026 года / © ТСН

29 октября 2026 года — четверг. 1708-й день войны в Украине.

Какой праздник 29 октября

29 октября верующие празднуют День памяти преподобной Анастасии / © pexels.com

29 октября верующие празднуют День памяти преподобной Анастасии / © pexels.com

29 октября верующие празднуют День памяти преподобной Анастасии. Христианский праздник, который почитается за ее крепкую веру, смирение и преданность Богу. Она посвятила свою жизнь молитве и духовному служению, став примером терпения, милосердия и стойкости перед жизненными испытаниями.

29 октября в Украине празднуют День военного финансиста Вооруженных Сил Украины / © unsplash.com

29 октября в Украине празднуют День военного финансиста Вооруженных Сил Украины / © unsplash.com

29 октября в Украине празднуют День военного финансиста Вооруженных Сил Украины. Профессиональный праздник специалистов, отвечающих за финансовое обеспечение украинской армии. Их работа охватывает планирование и использование бюджетных средств, начисление денежного довольствия военнослужащим, выплату зарплат и контроль за финансовыми ресурсами.

29 октября Всемирный день борьбы с инсультом / © pexels.com

29 октября Всемирный день борьбы с инсультом / © pexels.com

Также 29 октября Всемирный день борьбы с инсультом. Его цель — привлечь внимание к профилактике инсульта, напомнить о важности своевременного распознавания симптомов и необходимости срочной медицинской помощи. Инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение части мозга или происходит кровоизлияние в мозговую ткань. Среди основных признаков — внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги, нарушение речи, зрения и координации.

29 октября Всемирный день кодирования / © pexels.com

29 октября Всемирный день кодирования / © pexels.com

А еще 29 октября Всемирный день кодирования. Кодирование играет немаловажную роль в развитии современных технологий, автоматизации и искусственного интеллекта. Этот день также напоминает, что начать изучать программирование можно в любом возрасте — с помощью бесплатных онлайн-курсов, интерактивных платформ и практических задач.

29 октября празднуют День рабочих службы вневедомственной охраны МВД Украины / © КМДА

29 октября празднуют День рабочих службы вневедомственной охраны МВД Украины / © КМДА

29 октября празднуют День рабочих службы вневедомственной охраны МВД Украины. Профессиональный праздник работников, обеспечивающих охрану предприятий, учреждений, организаций и других объектов, независимо от формы собственности. Служба вневедомственной охраны занималась предотвращением краж, охраной имущества, реагированием на сигналы тревоги и поддержанием общественного порядка на находившихся под ее защитой объектах.

29 октября Международный день ухода и поддержки / © pexels.com

29 октября Международный день ухода и поддержки / © pexels.com

Также 29 октября Международный день ухода и поддержки. Его провозгласила Организация Объединенных Наций, чтобы привлечь внимание к значению ухода за работой и людям, которые заботятся о других. Этот день посвящен медицинским работникам, социальным работникам, помощникам по уходу, а также членам семей, которые поддерживают детей, пожилых людей, людей с инвалидностью и нуждающихся в помощи. Значительная часть такого труда остается неоплачиваемой и часто недооцененной.

29 октября Всемирный день псориаза / © pexels.com

29 октября Всемирный день псориаза / © pexels.com

А еще 29 октября Всемирный день псориаза. Его цель — повысить осведомленность о псориазе, привлечь внимание к потребностям людей с этим заболеванием и преодолеть предубеждения к нему. Псориаз — это хроническое воспалительное заболевание, которое чаще всего проявляется красными пятнами на коже, покрытыми серебристыми чешуйками. Оно связано с нарушением работы иммунной системы, может сопровождаться зудом и периодами обострения. Псориаз не заразен и не передается во время прикосновения или бытового контакта.

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