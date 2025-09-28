Какой праздник 29 сентября 2025 года / © ТСН

29 сентября 2025 года — понедельник. 1313-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 29 сентября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Кирияка, исповедника. Кириак был монахом и провел свою жизнь в молитве, строгом посте и подвижничестве. Его духовный путь пришелся на эпоху, когда византийские императоры вели жестокую борьбу против почитания святых икон (VIII–IX вв.). Как истинный исповедник, он открыто выступал против иконоборческой ереси, исповедовал истину и призвал христиан оставаться верными Преданию Церкви.

Из-за своей непоколебимости преподобный подвергся преследованиям: его арестовали, пытали, морили голодом. Однако он не отрекся от православной веры и даже в испытаниях оставался примером устойчивости для других.

Что нельзя делать 29 сентября

Не следует начинать важных дел — они могут “затянуться долго, как осенние дожди”.

Нельзя лениться — “кто на Кирияка спит, тот весь год будет сонный”.

Запрещается заниматься полевыми работами — время уже больше отводилось на подготовку к холодам и домашним делам.

Народные приметы и традиции на 29 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясная и тихая погода — обещает теплую и сухую осень;

ветер сильный — вся зима будет ветреной;

дождь в этот день — означает мокрую осень и дождливую весну следующего года;

утром туман стелется низко над землей — будет тепло еще долго;

журавли летят высоко — зима будет снежная и поздняя, если низко — ранняя и холодная;

гром 29 сентября — примета к теплой осени и мягкой зиме.

29 сентября утром туман стелется низко над землей — будет тепло еще долго / © unsplash.com

В народе 29 сентября носило название Кириак-Летописец. Смотрели на погоду, чтобы спрогнозировать, какой будет зима. Часто говорили: “Кириак-Летописец осень записывает, а зиму подсказывает”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 сентября

Какие завтра именины: Иван.

Талисманом человека, рожденного 29 сентября является оливин. Этот минерал особенно полезен для женщин в период подготовки к материнству, ведь считается, что он дарит покой и внутреннюю силу перед родами. В то же время с давних времен ему приписывали способность облегчать бремя печали и защищать человека от угнетенного состояния духа.

В этот день родились:

1989 год — Евгений Коноплянка, украинский футболист, игрок национальной сборной Украины;

1993 год — Олег Верняев, украинский гимнаст, многократный призер Чемпионатов Европы, мира, Европейских игр и Универсиад;

1995 год — Руслан Драпалюк, украинский актер театра и дубляжа фильмов, композитор, музыкант, автор и исполнитель песен.

Памятные даты 29 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 сентября:

1515 год — Франция и Швейцария заключают соглашение о так называемом «вечном мире»;

1669 год — Михаила I торжественно коронуют как монарха Речи Посполитой;

1739 год — по условиям Белградского договора Российская империя получает от Османского государства территории Азова и Запорожья;

1789 год - Конгресс Соединенных Штатов принимает решение о создании национальных вооруженных сил;

1793 год — британский спортивный журнал впервые упоминает об игре в теннис;

1829 год — после реформирования полиции Лондона основывают Скотленд-Ярд — центральное следственное управление Великобритании;

1897 — в театре “Олимпо” в Буэнос-Айресе, во время премьеры спектакля “Креольский суд”, впервые звучит танго;

1922 год — в Звенигородке Черкасской области большевистские спецслужбы организуют так называемый “съезд” атаманов Холодного Яра, во время которого большинство из них были арестованы;

1926 год Киево-Печерскую лавру закрывают и превращают в музейный комплекс;

1938 год — украинского писателя и бандуриста Игната Хоткевича приговаривают к смертной казни;

1941 год — начинаются массовые расстрелы в Бабьем Яру;

1954 год — создают Европейскую организацию по ядерным исследованиям (CERN);

2003 год — Россия начинает строительство дамбы от Таманского полуострова в направлении украинского острова Тузла, что влечет за собой международный конфликт.

Какой завтра день в Украине и мире

29 сентября Всемирный день сердца / © unsplash.com

29 сентября в Украине День памяти трагедии Бабьего Яра. 29–30 сентября 1941 года, вскоре после оккупации Киева, немецкие захватчики вместе со вспомогательной полицией собрали более 33 тысяч евреев под предлогом переселения. Их вели в Бабий Яр — глубокий овраг на окраине Киева, где всех безжалостно расстреляли. В последующие месяцы и годы место стало центром массовых казней: здесь убивали ромов, советских военнопленных, украинских националистов, подпольщиков, священников и других. В целом, по разным оценкам, в Бабьем Яру было казнено от 70 до более 100 тысяч человек.

Также 29 сентября Всемирный день сердца. День основан 2000 Всемирной федерацией сердца (World Heart Federation) как часть глобальной кампании против болезней сердца и инсультов. Он стал платформой для образовательных инициатив, медицинских исследований и общественных мероприятий. Главная цель — повысить осведомленность населения о рисках, угрожающих сердцу, а также популяризировать здоровый образ жизни для его поддержки. Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смерти в мире, поэтому внимание к этому вопросу критически важно.

А еще 29 сентября Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. День введен Организацией Объединенных Наций в рамках инициативы по устойчивому развитию и борьбе с голодом. Он подчеркивает, что борьба с продовольственными потерями является неотъемлемой составляющей достижения Целей устойчивого развития ООН, в частности, обеспечения продовольственной безопасности и ответственного потребления.

29 сентября День отоларинголога. Профессиональный праздник врачей, специализирующихся на диагностике, лечении и профилактике заболеваний ушей, носа, горла и смежных органов (голоса, горло, придаточные пазухи носа). Эта профессия требует высокой квалификации, терпения и внимательности, ведь от работы врача зависит не только здоровье пациента, но часто и его способность общаться и дышать нормально.