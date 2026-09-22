Какой день 29 сентября 2026 года / © ТСН

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29 сентября 2026 года — вторник. 1678-й день войны в Украине.

Какой день 29 сентября

29 сентября верующие чествуют День памяти преподобного Кирияка, отшельника / © pexels.com

29 сентября верующие чтят День памяти преподобного Кирияка, отшельника. Он жил в Палестине. Родился в Коринфе, но еще юношей покинул родительский дом и отправился в Иерусалим, стремясь посвятить жизнь Богу. Большую часть своей долгой жизни Кириак провел в монастырях и пустыне, в молитве, посте и уединении. По преданию, он дожил примерно до 107 лет. Особенно его почитали за смирение, духовную мудрость и суровую подвижническую жизнь. Интересна деталь его жития: рассказывается, что в пустыне рядом с Кирияком жил лев, который не причинял ему вреда и даже охранял место, где находился святой.

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29 сентября в Украине и мире День памяти трагедии Бабьего Яра / © pexels.com

29 сентября в Украине и мире День памяти трагедии Бабьего Яра. Эта дата напоминает об одном из самых страшных преступлений нацистского режима, совершенных на территории Украины во время Второй мировой войны. 29–30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр в Киеве нацисты расстреляли 33 771 еврея — преимущественно женщин, детей и пожилых людей. Массовые убийства там продолжались и дальше. Жертвами Бабьего Яра стали также ромы, советские военнопленные, участники украинского националистического подполья, пациенты психбольницы и другие преследуемые нацистами люди.

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29 сентября Всемирный день сердца / © pexels.com

Также 29 сентября Всемирный день сердца. Его положила начало Всемирной федерации сердца, чтобы привлечь внимание к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и важности заботы о здоровье сердца. Главная цель этого дня — напомнить, что риск многих болезней сердца и сосудов можно уменьшить благодаря физической активности, сбалансированному питанию, отказу от курения, контролю артериального давления, холестерина и уровня сахара в крови.

29 сентября День отоларинголога / © pexels.com

А еще 29 сентября День отоларинголога. Это профессиональный праздник врачей, занимающихся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний уха, горла и носа. Именно поэтому отоларинголог часто называют ЛОР-врачом. К этим специалистам обращаются при отитах, гайморитах, ангинах, нарушениях слуха, проблемах с носовым дыханием, заболеваниях голосовых связок и многих других состояниях.

29 сентября Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах / © pexels.com

29 сентября Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН, чтобы привлечь внимание к огромному количеству теряемой или выбрасываемой в мире пищи Продовольственные потери возникают на этапах выращивания, хранения, переработки и транспортировки продуктов, а пищевые отходы — преимущественно в магазинах, заведениях питания и домашних хозяйствах.

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