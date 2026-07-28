Какой праздник 3 августа 2026 года / © ТСН

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3 августа 2026 года — понедельник. 1621-й день войны в Украине.

Какой праздник 3 августа

3 августа верующие празднуют День памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фауста / © pexels.com

3 августа верующие празднуют День памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фауста. Преподобный Исаакий Далматский — отшельник, прибывший в Константинополь, чтобы защищать православную веру от арианства. По преданию он предсказал гибель императора Валента, если тот не откроет православные храмы. После смерти Валента пророчество сбылось, а Исаакий основал монастырь. Преподобный Далмат был военным, но оставил службу и вместе с сыном поступил в монастырь, основанный Исаакием. После смерти наставника стал игуменом обители, впоследствии получившей название Далматского монастыря. Он был известен мудростью, благочестием и защитой православного учения. Преподобный Фауст — сын Далмата, с детства принявший монашество. Он помогал отцу в управлении монастырем, отличался смирением, молитвой и подвижнической жизнью.

3 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день арбуза / © pexels.com

3 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день арбуза. Этот неофициальный праздник посвящен одному из самых любимых летних фруктов (с ботанической точки зрения — ягоде). Арбуз происходит из южной части Африки, где его начали выращивать тысячи лет назад. Впоследствии он распространился в Египет, Азию и Европу, а сегодня популярен практически во всем мире. Особенно известны своими арбузами Украина, Турция, Китай, США и Испания.

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3 августа День распространения информации о синдроме гвоздики / © pexels.com

Также 3 августа День распространения информации о синдроме гвоздики. Его цель — повысить осведомленность об этом редчайшем генетическом заболевании, поддержать пациентов и их семьи, а также привлечь внимание к важности ранней диагностики и научных исследований. Название CLOVES — это аббревиатура от английских слов Congenital Lipomatous Overgrowth, Vascular malformations, Epidermal nevi, Spinal/Skeletal anomalies, описывающие основные проявления синдрома — врожденное чрезмерное разрастание жировой ткани, сосудистые аномалии, эпидермальные невусы и эпидермальные невусы (костей. Синдром CLOVES вызван мутацией гена PIK3CA, возникающей случайно еще во время внутриутробного развития. Заболевание не является наследственным и встречается очень редко.

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