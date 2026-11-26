Какой праздник 3 декабря 2026 года / © ТСН

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3 декабря 2026 года — четверг. 1743 день войны в Украине.

Какой праздник 3 декабря

3 декабря верующие празднуют День памяти святого пророка Софонии / © unsplash.com

3 декабря верующие празднуют День памяти святого пророка Софонии. Он жил в VII веке до Рождества Христова во времена правления иудейского царя Иосии и проповедовал в период духовного упадка и распространения язычества среди народа. Софония призвал людей отказаться от греха, несправедливости и поклонения чужим богам, вернуться к Господу и жить согласно Его заповедям. В своих пророчествах он предупреждал о Божьем суде над народами и Иудеей, отмечая, что зло и гордыня не останутся без наказания.

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3 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день компьютерной графики / © pexels.com

3 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день компьютерной графики. Идею положила начало американская компания Alias в 1998 году. Дату выбрали символически: написание 3 December напоминает обозначение 3D — трехмерной графики. Сначала праздник касался преимущественно художников и аниматоров, работавших с 3D-технологиями, но впоследствии охвативший всю сферу компьютерной графики.

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3 Декабря Международный день людей с инвалидностью / © pexels.com

Также 3 декабря Международный день людей с инвалидностью. Его провозгласила Генеральная ассамблея ООН в 1992 году, чтобы привлечь внимание к правам, достоинству и благосостоянию людей с инвалидностью, а также содействовать их полноценному участию в общественной жизни. Этот день призван напомнить о трудностях, с которыми люди с инвалидностью сталкиваются каждый день: недоступность общественного транспорта, зданий, образования, медицинских услуг, трудоустройства и информации. Важной задачей является преодоление дискриминации, стереотипов и создание условий, при которых каждый человек имеет равные возможности.

3 декабря Всемирный день баскского языка или эускары / © pexels.com

А еще 3 декабря Всемирный день баскского языка или эускара. Праздник посвящен сохранению, популяризации и развитию одного из самых древних языков Европы, который до сих пор остается загадкой для лингвистов. Баскский язык распространен на территории страны Басков, охватывающей регионы на севере Испании и юго-западе Франции. Ее уникальность состоит в том, что она не принадлежит ни к одной из известных языковых семей. Эускар считается изолированным языком, а его происхождение до сих пор окончательно не выяснено.

3 декабря празднуют День рождения SMS / © pexels.com

3 декабря празднуют День рождения SMS. Именно в этот день 1992 года было отправлено первое SMS в мире. Его текст состоял из двух слов: «Merry Christmas» («Веселого Рождества»). Сообщение отправил 22-летний британский программист Нил Папворт (Neil Papworth) с компьютера на мобильный телефон своего коллеги Ричарда Джарвиса. Это произошло в Великобритании, в сети Vodafone. Телефон получателя Orbitel 901 мог принимать сообщения, но еще не имел возможности отвечать на них.

3 Декабря Международный день борьбы с пестицидами / © pexels.com

Также 3 декабря Международный день борьбы с пестицидами. Его положили начало в 1998 году по инициативе международной организации Pesticide Action Network (PAN). Дата связана с трагедией в индийском городе Бхопал, произошедшей 3 декабря 1984 года. Тогда на заводе по производству пестицидов произошла утечка токсичного газа метилизоцианата. Облако ядовитого вещества распространилось на густонаселенные районы города, повлекшие массовое отравление людей. Катастрофа унесла тысячи жизней, а сотни тысяч пострадавших столкнулись с продолжительными проблемами со здоровьем. Аварию в Бхопале считают одной из самых масштабных промышленных катастроф в истории.

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3 декабря Всемирный день катания на коньках / © pexels.com

А еще 3 декабря Всемирный день катания на коньках. Праздник начал Международный союз конькобежцев (ISU) 2022 года. В этот день катки и спортивные клубы в разных странах организуют бесплатные тренировки, мастер-классы для начинающих, показательные выступления фигуристов, развлекательные программы и тематические мероприятия. Особое внимание уделяют детям и молодежи, поощряя их открывать для себя спорт и проводить больше времени в движении.

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