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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Какой 3 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник

3 ноября День инженерных войск Украины. Верующие чтят память мучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. До Нового года осталось 63 дня.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
1 комментарий
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Какой праздник 3 ноября 2026 года

Какой праздник 3 ноября 2026 года / © ТСН

3 ноября 2026 года — вторник. 1713-й день войны в Украине.

Какой праздник 3 ноября

3 ноября верующие празднуют День памяти мучеников Акепсима, Иосифа и Айтала / © pexels.com

3 ноября верующие празднуют День памяти мучеников Акепсима, Иосифа и Айтала / © pexels.com

3 ноября верующие празднуют День памяти мучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. Акепсим был епископом, Иосиф — священником, а Айтал — диаконом. Они отказались отречься от христианства, несмотря на преследования, пытки и угрозы. За свою непоколебимость святые приняли мученическую смерть.

3 ноября в Украине празднуют День инженерных войск Украины / © КМДА

3 ноября в Украине празднуют День инженерных войск Украины / © КМДА

3 ноября в Украине празднуют День инженерных войск Украины. Профессиональный праздник военнослужащих, обеспечивающих инженерную поддержку украинской армии. Они обустраивают оборонительные позиции, строят фортификационные сооружения, устанавливают и обезвреживают мины, разминируют территории, прокладывают пути и помогают войскам преодолевать водные преграды. Инженерные подразделения играют немаловажную роль в защите Украины. От их работы зависит безопасность личного состава, мобильность войск и надежность оборонных рубежей. Особо важными их задачи стали во время полномасштабной войны.

3 ноября Всемирный день косплея / © pexels.com

3 ноября Всемирный день косплея / © pexels.com

Также 3 ноября Всемирный день косплея. Слово «косплей» происходит от английского costume play — «игра в костюме». Участники создают образы любимых персонажей, собственноручно шьют костюмы, изготавливают аксессуары, парики и грим, а затем демонстрируют свои работы на фестивалях, конкурсах и фотосессиях.

3 ноября Международный день биосферных заповедников / © pexels.com

3 ноября Международный день биосферных заповедников / © pexels.com

А еще 3 ноября Международный день биосферных заповедников. Биосферные заповедники — это природные территории, где охраняют редкие виды растений и животных, исследуют экосистемы и развивают способы хозяйствования, не вредящие окружающей среде. Они также помогают местным общинам совмещать экономическое развитие с сохранением природы.

3 ноября празднуют Всемирный день медузы / © pexels.com

3 ноября празднуют Всемирный день медузы / © pexels.com

3 ноября празднуют Всемирный день медузы. У них нет мозга, сердца и костей, а их тело преимущественно состоит из воды. Несмотря на простое строение эти животные играют важную роль в морских экосистемах: питаются мелкими организмами и сами становятся пищей для морских черепах и рыб.

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Комментарии (1)
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doc7761
00:09, 2026.10.27
Ви там п'яні чи у вашого ШІ, який генерує новини збій?
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