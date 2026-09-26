Какой праздник 3 октября 2026 года / © ТСН

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3 октября 2026 года — суббота. 1682-й день войны в Украине.

Какой праздник 3 октября

3 октября верующие празднуют День памяти священномученика Дионисия Ареопатига / © pexels.com

3 октября верующие празднуют День памяти священномученика Дионисия Ареопатига. По церковному преданию, он был членом Ареопага — высшего совета Афин, отсюда и имя «Ареопагит». Когда апостол Павел проповедовал в Афинах о Христе, Дионисий услышал его проповедь и уверовал. Впоследствии, по христианскому преданию, Дионисий стал епископом Афин и проповедовал христианство. Церковная традиция также связывает его миссионерство с Галлией и мученической смертью за веру, хотя историчность отдельных деталей его жизни является предметом дискуссий.

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3 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день финансового планирования / © pexels.com

3 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день финансового планирования. Его основала международная организация Financial Planning Standards Board (FPSB). Главная идея дня — напомнить, что финансовое планирование нужно не только состоятельным людям. Оно помогает кому-либо лучше распоряжаться доходами, планировать крупные покупки, создавать сбережения, контролировать долги и формировать финансовую безопасность.

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3 октября Всемирный день утомленных больных / © pexels.com

Также 3 октября Всемирный день утомленных больных. международный день поддержки людей, живущих со стомой — искусственно созданным хирургическим отверстием на брюшной стенке для выведения продуктов жизнедеятельности организма. Он приходится раз в три года, в первую субботу октября. Инициатива связана с International Ostomy Association (IOA) и призвана привлекать внимание к нуждам утомленных людей, бороться со стигматизацией и улучшать доступ к качественному уходу и специальным средствам.

3 октября Международный день разносчика газет / © pexels.com

А еще 3 октября Международный день разносчика газет. Дата связана с историей Барни Флаэрти (Barney Flaherty). 1833 10-летний мальчик, по распространенной версии, стал первым газетчиком-разносчиком, которого наняла нью-йоркская газета The New York Sun. Именно образ юного газетчика с пачкой свежих выпусков стал характерной частью американской городской культуры XIX–XX веков.

3 октября празднуют Международный день экономных развлечений / © pexels.com

3 октября празднуют Международный день экономных развлечений. В этот день предлагают вспомнить о бесплатных или бюджетных способах отдыха: прогулках и пикниках, настольных играх, чтении, домашних киновечерах, велосипедных поездках, бесплатных выставках и концертах, творчестве или встречах с друзьями. Смысл праздника не столько в строгой экономии, сколько в осознанном отношении к расходам. Он напоминает, что удовольствие от досуга часто зависит не от его стоимости, а от общения, новых впечатлений и возможности отдохнуть от повседневных дел.

3 октября Международный день фетра / © pexels.com

Также 3 октября Международный день фетра. Фетр — один из древнейших текстильных материалов. В отличие от обычной ткани, его не ткут из нитей: волокна шерсти сцепляются между собой под действием влаги, тепла и механического воздействия. Традиции изготовления войлока существовали на протяжении тысячелетий, особенно среди народов Центральной Азии.

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3 октября Всемирный день грибников / © pexels.com

А еще 3 октября Всемирный день грибников. Грибничество имеет давние традиции, особенно в странах Центральной и Восточной Европы. Для многих «тихая охота» — это не только поиск съедобных грибов, но и отдых на природе, семейная традиция и возможность лучше узнать лес. Этот день также напоминает правила безопасности. Собирать следует только те грибы, в которых человек абсолютно уверен, ведь съедобные виды иногда имеют опасных ядовитых двойников. Не следует пробовать неизвестные грибы для определения их съедобности.

3 октября празднуют Всемирный день трезвости / © pexels.com

3 октября празднуют Всемирный день трезвости. День напоминает о влиянии алкоголя не только на здоровье, но и на семейные отношения, безопасность на дорогах, трудоспособность и общество в целом. В то же время, его идея заключается не в осуждении людей, употребляющих алкоголь, а в поддержке осознанного выбора и людей, решивших отказаться от спиртного.

3 октября День технаря или День техников / © pexels.com

Также 3 октября День технаря или День техников. Праздник возник в США в конце 90-х годов. Одной из его целей было заинтересовать молодежь технологиями и показать перспективы обучения и работы в технических областях. Сегодня этот день можно посвятить программистам, системным администраторам, инженерам, ИТ-специалистам, техникам и другим специалистам, благодаря которым работают компьютеры, сети, оборудование и технологические системы.

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