Какой праздник 30 июля 2026 года / © ТСН

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30 июля 2026 года — четверг. 1617-й день войны в Украине.

Какой праздник 30 июля

30 июля верующие празднуют День памяти святых апостолов Силы и Силуана, и тех, что с ними / © pexels.com

30 июля верующие празднуют День памяти святых апостолов Силы и Силуана и тех, что с ними. Апостол Сила был одним из ближайших сотрудников апостола Павла. После Иерусалимского собора он вместе с Павлом отправился в миссионерские путешествия, проповедуя христианство в Сирии, Малой Азии, Македонии и Греции. За проповедь он подвергся заключению и преследованиям, но остался верен Христу. Апостол Силуан (которого многие исследователи отождествляют с Силой) также был ревностным проповедником Евангелия. Он помогал апостолам Петру и Павлу, был епископом в Фессалонике и укреплял первые христианские общины. Его имя упоминается в посланиях апостола Павла.

30 июля в Украине и мире празднуют Международный день дружбы / © pexels.com

30 июля в Украине и мире празднуют Международный день дружбы. Идея праздника состоит в том, что искренняя дружба помогает преодолевать недоразумения, укрепляет взаимное уважение и содействует миру. В этот день людей призывают проявлять доброту, поддерживать друзей, налаживать новые знакомства и ценить рядом. В разных странах Международный день дружбы празднуют по-разному: встречаются с друзьями, обмениваются подарками, проводят благотворительные мероприятия, флешмобы и тематические акции. Многие просто звонят или пишут тем, кого давно не видели, чтобы напомнить о своей благодарности и теплых чувствах.

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30 июля День экологического долга / © pexels.com

Также 30 июля День экологического долга. Символическая дата показывающая, когда человечество исчерпывает тот объем природных ресурсов, который Земля способна восстановить за один год. После этой даты люди фактически начинают жить «взаймы» у природы, используя ресурсы быстрее, чем планета успевает их восстанавливать.

30 июля Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий / © pexels.com

А еще 30 июля Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий. Выпадает на последний четверг июля. Праздник посвящен специалистам, помогающим компаниям, государственным учреждениям и другим организациям успешно внедрять новые цифровые инструменты и обучать работников эффективно ими пользоваться. Это относительно молодой праздник, начатый в 2023 году по инициативе профессионального сообщества в сфере цифровой трансформации. Его цель — привлечь внимание к важной роли специалистов, обеспечивающих не только установление новых технологий, но и их успешное освоение людьми.

30 июля празднуют Всемирный день вышивки / © pexels.com

30 июля празднуют Всемирный день вышивки. Праздник начала в 2011 году шведская организация Broderiakademin (BRAK). Ее инициаторы стремились напомнить, что вышивка — это не только декоративное искусство, но способ передавать культурное наследие, историю, традиции и личные чувства через орнаменты и символы.

30 июля Всемирный день сноркелинга / © pexels.com

Также 30 июля Всемирный день сноркелинга. Его цель — популяризировать сноркеллинг как доступный вид активного отдыха и привлечь внимание к необходимости сохранения морских и океанических экосистем. Сноркеллинг — это плавание на поверхности воды с маской, трубкой, а обычно и ластами, что позволяет наблюдать за подводным миром без сложного снаряжения для дайвинга. Благодаря простоте и доступности этот вид отдыха стал популярным среди путешественников всех возрастов.

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30 июля Всемирный день борьбы с торговлей людьми / © pexels.com

А еще 30 июля Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Торговля людьми — это преступление, во время которого людей вербуют, перевозят, скрывают или удерживают в целях эксплуатации. Пострадавшие могут стать жертвами принудительного труда, сексуальной эксплуатации, попрошайничества, принудительных браков, преступной деятельности или даже незаконного изъятия органов. От этого преступления страдают мужчины, женщины и дети по всему миру.

30 июля празднуют День свекра / © pexels.com

30 июля празднуют День свекра. Цель этого дня — выразить благодарность свекру за его поддержку, мудрость и вклад в жизнь семьи. Это хорошая возможность укрепить семейные отношения, провести время вместе и поблагодарить человека, который воспитал вашего супруга.

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