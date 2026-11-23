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Какой 30 ноября праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
30 ноября День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. Верующие чтят память апостола Андрея Первозванного. До Нового года остался 31 день.
30 ноября 2026 года — понедельник. 1740-й день войны в Украине.
Какой праздник 30 ноября
30 ноября верующие празднуют День памяти апостола Андрея Первозванного. Андрей был рыболовом из города Вифсаида в Галилее. Сначала был учеником Иоанна Крестителя, а впоследствии, услышав проповедь Иисуса, стал его последователем. После воскресения Христа Андрей распространял христианство на разных землях. По церковному преданию проповедовал и на территориях близ Черного моря, в частности на землях будущей Украины. По преданию был распят в городе Патры (Греция) на кресте в форме буквы X, который впоследствии назвали Андреевским.
30 ноября в Украине празднуют День тыквы. Тыква содержит бета-каротин, клетчатку, калий, витамины и другие полезные вещества. Он обладает низкой калорийностью и подходит для приготовления многих блюд — от крем-супов до десертов. Это тематический осенний праздник, посвященный одному из самых популярных сезонных овощей. Оно символизирует щедрость осеннего урожая, обилие, домашний уют и украинские кулинарные традиции.
Также 30 ноября День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. Это профессиональный праздник украинских военнослужащих, которые круглосуточно следят за воздушным пространством страны, представляют воздушные угрозы и обеспечивают информацией подразделения противовоздушной обороны. Его установили 16 сентября 2010 приказом министра обороны Украины № 490. В 2026 году дата приходится на понедельник. Радиотехнические войска часто называют «глазами Воздушных Сил». Их главная задача — радиолокационная разведка и контроль воздушной обстановки.
А еще 30 ноября Всемирный день домашних животных. Это возможность напомнить о важности заботы о животных, живущих рядом с людьми: собак, кошек, попугаев, грызунов и других домашних любимцев. Главная идея дня — напомнить, что домашние животные зависят от своих хозяев и нуждаются в надлежащем уходе на протяжении всей жизни.
Также 30 ноября Киберпонедельник. Международный день онлайн-распродаж, во время которого интернет-магазины предлагают покупателям скидки на технику, электронику, одежду, косметику, бытовые товары и другие категории продукции. Праздник возник в США как продолжение распродаж Черной пятницы, но с акцентом на покупки через Интернет. Киберпонедельник выпадает на первый понедельник после Дня благодарения в США, который празднуют в четвертый четверг ноября.
А еще 30 ноября Международный день защиты информации. Ежегодная дата, посвященная вопросам кибербезопасности, защиты персональных данных и безопасному использованию цифровых технологий. Его цель — напомнить пользователям, компаниям и организациям о важности сохранения информации от краж, повреждений и несанкционированного доступа.
30 ноября празднуют Международный день юбок. Дата не имеет официального статуса международного праздника, утвержденного ООН. Юбка относится к самым древним видам одежды. Ее носили еще в древних цивилизациях, причем как женщины, так и мужчины. В разные исторические периоды она изменяла длину, форму, материалы и предназначения.
Также 30 ноября Международный день согласия. Тематическая дата, посвященная взаимопониманию, мирному сосуществованию, поиску компромиссов и умению договариваться даже при наличии разных взглядов и интересов. Согласие — это добровольное принятие определенных условий, решений или предложений всеми сторонами, к которым они относятся. Она играет важную роль в построении здоровых отношений, общественного доверия и международного сотрудничества.
А еще 30 ноября День памяти всех жертв химической войны. Международная памятная дата, посвященная людям, погибшим или пострадавшим в результате применения химического оружия. Ее цель — почтить память жертв химических атак и напомнить миру о необходимости полного запрета такого оружия.