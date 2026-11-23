Какой праздник 30 ноября 2026 года / © ТСН

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30 ноября 2026 года — понедельник. 1740-й день войны в Украине.

Какой праздник 30 ноября

30 ноября верующие празднуют День памяти апостола Андрея Первозванного / © pexels.com

30 ноября верующие празднуют День памяти апостола Андрея Первозванного. Андрей был рыболовом из города Вифсаида в Галилее. Сначала был учеником Иоанна Крестителя, а впоследствии, услышав проповедь Иисуса, стал его последователем. После воскресения Христа Андрей распространял христианство на разных землях. По церковному преданию проповедовал и на территориях близ Черного моря, в частности на землях будущей Украины. По преданию был распят в городе Патры (Греция) на кресте в форме буквы X, который впоследствии назвали Андреевским.

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30 ноября в Украине празднуют День тыквы / © pexels.com

30 ноября в Украине празднуют День тыквы. Тыква содержит бета-каротин, клетчатку, калий, витамины и другие полезные вещества. Он обладает низкой калорийностью и подходит для приготовления многих блюд — от крем-супов до десертов. Это тематический осенний праздник, посвященный одному из самых популярных сезонных овощей. Оно символизирует щедрость осеннего урожая, обилие, домашний уют и украинские кулинарные традиции.

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30 ноября День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ / © unsplash.com

Также 30 ноября День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ. Это профессиональный праздник украинских военнослужащих, которые круглосуточно следят за воздушным пространством страны, представляют воздушные угрозы и обеспечивают информацией подразделения противовоздушной обороны. Его установили 16 сентября 2010 приказом министра обороны Украины № 490. В 2026 году дата приходится на понедельник. Радиотехнические войска часто называют «глазами Воздушных Сил». Их главная задача — радиолокационная разведка и контроль воздушной обстановки.

30 ноября Всемирный день домашних животных / © pexels.com

А еще 30 ноября Всемирный день домашних животных. Это возможность напомнить о важности заботы о животных, живущих рядом с людьми: собак, кошек, попугаев, грызунов и других домашних любимцев. Главная идея дня — напомнить, что домашние животные зависят от своих хозяев и нуждаются в надлежащем уходе на протяжении всей жизни.

30 ноября Киберпонедельник / © pexels.com

Также 30 ноября Киберпонедельник. Международный день онлайн-распродаж, во время которого интернет-магазины предлагают покупателям скидки на технику, электронику, одежду, косметику, бытовые товары и другие категории продукции. Праздник возник в США как продолжение распродаж Черной пятницы, но с акцентом на покупки через Интернет. Киберпонедельник выпадает на первый понедельник после Дня благодарения в США, который празднуют в четвертый четверг ноября.

30 ноября Международный день защиты информации / © pexels.com

А еще 30 ноября Международный день защиты информации. Ежегодная дата, посвященная вопросам кибербезопасности, защиты персональных данных и безопасному использованию цифровых технологий. Его цель — напомнить пользователям, компаниям и организациям о важности сохранения информации от краж, повреждений и несанкционированного доступа.

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30 ноября празднуют Международный день юбок / © pexels.com

30 ноября празднуют Международный день юбок. Дата не имеет официального статуса международного праздника, утвержденного ООН. Юбка относится к самым древним видам одежды. Ее носили еще в древних цивилизациях, причем как женщины, так и мужчины. В разные исторические периоды она изменяла длину, форму, материалы и предназначения.

30 ноября Международный день согласия / © pexels.com

Также 30 ноября Международный день согласия. Тематическая дата, посвященная взаимопониманию, мирному сосуществованию, поиску компромиссов и умению договариваться даже при наличии разных взглядов и интересов. Согласие — это добровольное принятие определенных условий, решений или предложений всеми сторонами, к которым они относятся. Она играет важную роль в построении здоровых отношений, общественного доверия и международного сотрудничества.

30 ноября День памяти всех жертв химической войны / © pexels.com

А еще 30 ноября День памяти всех жертв химической войны. Международная памятная дата, посвященная людям, погибшим или пострадавшим в результате применения химического оружия. Ее цель — почтить память жертв химических атак и напомнить миру о необходимости полного запрета такого оружия.

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